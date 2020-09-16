Названы ограничения для участников испытаний вакцины "Спутник V"

Женщины, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", не должны в ближайшие несколько месяцев планировать беременность. Кроме того, всем добровольцам необходимо отказаться от алкоголя, - такие ограничения предусмотрены протоколом клинического испытания, который дают для ознакомления всем волонтерам при оформлении участия в испытаниях.

"Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации", - цитируют документ РИА Новости.

Собственно, об этих ограничениях было известно и раньше - они приведены в инструкции по применению вакцины и связаны с тем, что пока нет проведенных долгосрочных исследований по влиянию препарата на фертильность. Поэтому мужчинам также рекомендовано избегать зачатия ребенка, не сдавать сперму для искусственного оплодотворения в ходе испытаний и в течение трех месяцев после их завершения.

Что касается алкоголя, его запрещено употреблять за три дня до вакцинации, а в ходе исследования - воздержаться от его чрезмерного потребления. Курильщикам также рекомендуют ограничиться десятью сигаретами в день.