Николай Ефимович - о стратегии телеканала БелРос: Мы не сидим в кустах

Телеканал БелРос - это первый союзный проект в области телевизионных СМИ. Через неделю - 25 сентября - телеканалу исполнится 13 лет. Общее число потенциальных телезрителей канала составляет около восьми миллионов человек. О настоящем и будущем союзной "кнопки", а также о том, как сейчас подавать информацию о непростой ситуации в Беларуси, мы поговорили с руководителем телеканала БелРос Николаем Ефимовичем.

Николай Александрович, знаем, что на телеканале БелРос сезона-2020 происходят большие изменения. Зачем они нужны именно сейчас?

Николай Ефимович: Еще осенью 2017 года мы провели ребрендинг и канала, и самой организации. На тот момент и я, и мои коллеги видели, что и телеканал, и радиовещание для того, чтобы соответствовать всем современным запросам, не могли оставаться на прежнем уровне. Сейчас, спустя три года, мы также открываем новый сезон в обновленном виде. Телекоммуникации сегодня развиваются стремительно. И если оставаться на уже достигнутых, пусть и неплохих, позициях, то можно остаться на обочине процесса. И самое главное, на обочине интереса людей к нам.

А что конкретно было сделано?

Николай Ефимович: 7 сентября мы перешли на формат 16:9. Это, можно сказать, исторический для нас момент. Вот смотрите (показывает на экран телевизора в кабинете. - Ред.), идет программа "Карта Родины", и для этой программы о путешествиях очень важна картинка.

Кстати, для нее был сделан отдельный YouTube-канал помимо уже самого "БелРоса". Да и вообще - без позиционирования в интернете сегодня нельзя, люди смотрят не только условный "ящик". При предыдущем формате хорошей картинки достичь очень трудно. Тем более что в 2019 году Россия распрощалась с аналоговым телевидением, были внедрены цифровые форматы.

Мы закупили права на показ в течение двух лет золотой коллекции киностудии "Беларусьфильм"

А как вы отбираете сериалы, их особенно любят смотреть?

Николай Ефимович: Мы начинаем сезон совершенно новой линейки. У нас уже пошел сериал "Орлова и Александров", его премьера успешно прошла на Первом канале. Теперь вот у нас. Следующим идет сериал "Блиндаж" - по одной из незаконченных повестей Василия Быкова. Мы в целом закупили очень большой пакет, они разные, главное - снискавшие популярность у зрителей, например "Дальнобойщики" , "Петербургские тайны". Мы канал нишевой, спутниковый, с не очень большим бюджетом, нам не по карману американские блокбастеры. Но, например, мы закупили права на показ в течение двух лет золотой коллекции "Беларусьфильм", а на этой киностудии снимались многие советские хиты.

Скажу откровенно, сериалы и фильмы 2018-2019 годов нам не совсем по карману. Но фильмы 2015-2017 годов мы можем себе позволить. И самое главное - мы видим, какой рейтинг они уже имели, пройдя проверку зрительскими симпатиями на больших каналах. Надеемся, что это и наш рейтинг также приподнимет.

Кроме обновления сериальной линейки появятся ли в новом сезоне какие-то новые программы?

Николай Ефимович: Мы думали над этим, тем более что этот год очень непростой. Весной буйствовала пандемия, и партнеры с российской стороны, которые создавали нам программы, находились на самоизоляции. В Беларуси ситуация была несколько другая, она дала нам возможность не останавливать производство программ.

Сказать, что мы совсем какие-то новые программы предложим, нельзя. Бюджет не позволяет. Но мы переформатировали некоторые нынешние, сформировав пул информационно-аналитических передач, которые отвечали бы сегодня горячей информационной повестке. Так, у нас был "Клуб экспертов", сегодня он в совершенно обновленном виде, его выпуски идут по 13 минут, и в эфире есть возможность получить ответы на самые острые вопросы: "что происходит в Беларуси?", "что за кризис, к чему он приведет?", "кто эти люди на улицах, чего они хотят?".

И я слышал удивленные отклики, сомнения - действительно ли мы об этом рассказываем? А почему нет? Конечно, мы государственный телеканал, который поддерживает и отстаивает идею Союзного государства, остаться в стороне от повестки невозможно, реагируя на запросы людей. Готовимся запустить наше ток-шоу "Есть вопрос!" - главное наше место для дискуссий.

Если сейчас "БелРос" будет отсиживаться в кустах, уходить от острой общественно-политической повестки, не давать полную информацию, нас никто смотреть не будет.

Сейчас возник очень большой запрос на серьезное традиционное телевидение, которому доверяют

И это помогает рейтингам?

Николай Ефимович: Мы измеряемся "Медиаскопом". Раньше было принято понятие "потенциальная аудитория". В таком формате получается 50-70 миллионов, которые могут нас смотреть, исходя из базы абонентов наших мобильных и кабельных операторов.

Мы очень рискнули, начали измеряться, в августе - сентябре 2017 года нам дали аудиторию в два с чем-то миллиона человек, сейчас у нас около шести миллионов, в определенные месяцы - до 7,8 миллиона человек.

Сейчас, особенно во время самоизоляции, возник очень большой запрос на серьезное традиционное телевидение. Блогеры, телеграмм-каналы - все это хорошо и замечательно, но они не дают той аналитики и стабильности экспертного обсуждения, которое востребовано сегодня. Информация должна быть проверена, зритель должен ей доверять, и тут традиционные телеканалы и, кстати, бумажные издания выиграли.

А какой возраст сейчас у аудитории "БелРос"?

Николай Ефимович: 59 процентов наших зрителей - это люди возраста 55+, 20 процентов - в возрасте 45-54 года. С молодежью у нас, надо признать, хуже: зритель возраста от 18 до 34 лет составляет пока около 10 процентов нашей аудитории.

Нужно ли делать шаг ей навстречу?

Николай Ефимович: Конечно, нам нужно привлекать молодежь! И тут главное - способ донесения контента. Они же с гаджетами даже спят. У нас есть два YouTube-канала, есть онлайн-вещание, мы расширяем количество партнеров, в порядке эксперимента на этот год заключили договоры с двумя крупнейшими популярными онлайн-кинотеатрами. Пока не могу похвастаться выдающимися цифрами, но уникальных пользователей на площадке одного из них у нас уже больше трех тысяч. И это только начало.

На заметку

Какие передачи лично вы посоветовали бы посмотреть на канале "БелРос" на этой неделе?

Николай Ефимович: В первую очередь "Клуб экспертов". Уже в полноценном формате выходят программы "Союзинформитоги" и "Беларусь. Главное", одна из них с новой ведущей. Также у нас в середине сентября появится информационно-аналитическая программа "Минск - Москва" с обсуждением самой топовой повестки дня.

Этот год, кстати, показал очень интересную вещь. В порядке эксперимента мы с 18.00 до 19.00 стали показывать мультфильмы. И на это время у нас пришлось до 30 процентов среднесуточного просмотра. Сейчас открываем целую линейку мультфильмов, где и советские хиты, и белорусская анимация, и современные российские мультики. И обязательно покажем "Сказки старого пианино", получившие премию Союзного государства в этом году.