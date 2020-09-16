Обнаружены новые виды рыб, способных передвигаться по суше

Некоторые виды рыб способны перемещаться по суше. Американские ученые предполагают, что на Земле как минимум 11 видов рыб обладают этой способностью, а недавно были найдены еще некоторые представители этих видов. Об этом они сообщают в исследовании, опубликованном в Journal of Morphology.

Факт, что слепая рыба Cryptotora thamicola, одна из пещерных рыб Таиланда, способна передвигаться по суше, был впервые зафиксирован еще в 2016 году. Причем способность этой редкой рыбы оказалась удивительной: она может "ходить" не только по горизонтальным, но и по вертикальным поверхностям.

Когда Cryptotora thamicola выходит из воды, она в полной темноте ползет вдоль скал и вверх по водопадам, причем ее движения напоминают "походку" ящерицы. Дело - в особенности строения тазового пояса, благодаря которому рыба может карабкаться даже по вертикали.

Авторы нового исследования предполагают, что еще десять видов рыб могут выходить на берег. Группа американских биологов проанализировала структуру костей 29 различных видов гольцов и обнаружила: десять видов из них вполне могут называться сухопутными рыбами. На это указывают особенности их скелета: у них необычайно крепкий тазовый пояс, как у пещерной рыбы Cryptotora thamicola.

Чтобы проследить эволюцию гольцов, рыб семейства вьюновых, команда использовала комбинацию анализа ДНК и компьютерной томографии (КТ). Биологи обнаружили, что крепкая тазовая область, вероятно, передалась генетически.

"У рыб обычно нет связи между позвоночником и тазовым плавником, - говорит Закари Рэндалл, соавтор исследования. - Иначе обстоит дело с рыбой Cryptotora thamicola".

Тазовый пояс пещерной рыбы соединяется с позвоночником с помощью гипертрофированного ребра, затвердевшего сильнее прочих, что позволяет рыбе перемещаться по суше. Это важная адаптация для выживания в пещерах с колеблющимся уровнем воды и быстрым течением. Таким образом, Cryptotora thamicola приобрела свойство ходить, чтобы преодолевать мощные потоки.

По словам авторов, эту пещерную рыбу нельзя сравнивать с щукой или лягушковым клариевым сомом (Clarias batrachus), которые тоже могут передвигаться по суше: Cryptotora thamicola имеет такие анатомические характеристики, которые раньше приписывались только наземным позвоночным.

Гибридные существа, подобные пещерной рыбе Cryptotora thamicola, сыграли ключевую роль в эволюции жизни на Земле. Анатомия сухопутных рыб позволит ученым узнать больше об эволюционном переходе от плавников к лапам и о том, как первые позвоночные животные выходили из моря на сушу.