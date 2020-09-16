Обнаружены новые виды рыб, способных передвигаться по суше

Новости

Иркутск в этом году сможет избежать подтоплений 16:32
Лукашенко предложил России провести новые военные учения 16:29
В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного 16:29
Зеленский назвал нейтральной позицию Украины по ситуации в Беларуси 15:45
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства 15:44
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 15:40
Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП 15:30
В Москве объявлен "желтый" уровень опасности 15:20
Глава ОКР приветствовал возвращение Медведевой к Тутберидзе 15:18
Мишустин: В 2021 году РФ сможет выйти на восстановление доходов людей и занятости 15:12
На МКАД столкнулись пять автомобилей 15:04
Тайка Вайтити снимет сериал о пиратах 15:04
Госдума приняла закон о налоговом контроле над выигрышами в казино 14:55
На Украине опубликована новая порция разговоров Порошенко и Байдена 14:54
"Ротору" засчитано техническое поражение в матче РПЛ с "Краснодаром" 14:50
Финал конкурса "Мисс Беларусь-2020" пройдет в сентябре 14:31
В Кремле считают Лукашенко легитимным президентом Беларуси 14:20
Саркози: Москва стала одним из самых современных городов Европы 14:17
Гатчина станет столицей Ленинградской области 14:17
Путин может встретиться с лидерами фракций в октябре 14:16
Вышел мрачный трейлер сериала Netflix о Великой французской революции 14:15
Lada объявила цены на двухцветную версию Granta Cross 14:14
Кремль призвал не политизировать "Северный поток-2" 14:12
В Швеции из-за пандемии пропали из оборота наличные деньги 14:08
В Мадриде на карантин отправили 178 школьных классов и групп детских садов 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 15:57
Рубрика: Общество

Обнаружены новые виды рыб, способных передвигаться по суше

Текст: Наталья Панасенко
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Некоторые виды рыб способны перемещаться по суше. Американские ученые предполагают, что на Земле как минимум 11 видов рыб обладают этой способностью, а недавно были найдены еще некоторые представители этих видов. Об этом они сообщают в исследовании, опубликованном в Journal of Morphology.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Составлен список видов, спасенных от вымирания в последние десятилетия

Факт, что слепая рыба Cryptotora thamicola, одна из пещерных рыб Таиланда, способна передвигаться по суше, был впервые зафиксирован еще в 2016 году. Причем способность этой редкой рыбы оказалась удивительной: она может "ходить" не только по горизонтальным, но и по вертикальным поверхностям.

Когда Cryptotora thamicola выходит из воды, она в полной темноте ползет вдоль скал и вверх по водопадам, причем ее движения напоминают "походку" ящерицы. Дело - в особенности строения тазового пояса, благодаря которому рыба может карабкаться даже по вертикали.

Авторы нового исследования предполагают, что еще десять видов рыб могут выходить на берег. Группа американских биологов проанализировала структуру костей 29 различных видов гольцов и обнаружила: десять видов из них вполне могут называться сухопутными рыбами. На это указывают особенности их скелета: у них необычайно крепкий тазовый пояс, как у пещерной рыбы Cryptotora thamicola.

Чтобы проследить эволюцию гольцов, рыб семейства вьюновых, команда использовала комбинацию анализа ДНК и компьютерной томографии (КТ). Биологи обнаружили, что крепкая тазовая область, вероятно, передалась генетически.

Фото: Stephan N.F. Spiekman, James M. Neenan, Nicholas C. Fraser, Olivier Rieppel, Stefania Nosotti, Torsten M. Scheyer, Vincent Fernandez / Current Biology
Палеонтологи решили загадку странной рептилии с шеей как у жирафа

"У рыб обычно нет связи между позвоночником и тазовым плавником, - говорит Закари Рэндалл, соавтор исследования. - Иначе обстоит дело с рыбой Cryptotora thamicola".

Тазовый пояс пещерной рыбы соединяется с позвоночником с помощью гипертрофированного ребра, затвердевшего сильнее прочих, что позволяет рыбе перемещаться по суше. Это важная адаптация для выживания в пещерах с колеблющимся уровнем воды и быстрым течением. Таким образом, Cryptotora thamicola приобрела свойство ходить, чтобы преодолевать мощные потоки.

По словам авторов, эту пещерную рыбу нельзя сравнивать с щукой или лягушковым клариевым сомом (Clarias batrachus), которые тоже могут передвигаться по суше: Cryptotora thamicola имеет такие анатомические характеристики, которые раньше приписывались только наземным позвоночным.

Гибридные существа, подобные пещерной рыбе Cryptotora thamicola, сыграли ключевую роль в эволюции жизни на Земле. Анатомия сухопутных рыб позволит ученым узнать больше об эволюционном переходе от плавников к лапам и о том, как первые позвоночные животные выходили из моря на сушу.

Общество Наука

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении акцизов
За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году