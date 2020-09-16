Новый премьер Японии выступил за стабильные отношения с Россией

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выступил за развитие стабильных отношений с Россией и Китаем.

"Мы будем строить стабильные отношения с соседними государствами, в том числе с Китаем и Россией", - заявил Суга в ходе пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал NHK.

Напомним, что новый глава японского правительства сегодня был официально утвержден в должности парламентом страны. Ожидается, что политик будет придерживаться курса своего предшественника Синдзо Абэ. Последний вынужден был уйти в отставку по состоянию здоровья. Среди приоритетных задач нового кабинета значится борьба с коронавирусом и оживление национальной экономики.