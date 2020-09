Обнародованы бюджеты всех российских клубов Единой лиги

Единая лига, руководимая почетным президентом Сергеем Ивановым, президентом Сергеем Кущенко и трехкратной чемпионкой Европы в составе сборной России генеральным директором Илоной Корстин, традиционно обнародовала годовые бюджеты всех российских участников престижного интернационального турнира с участием команд из пяти стран.

Если долгое время эта процедура, в какой-то степени уникальная для нашего профессионального спорта и пока свойственная только баскетболу, делалась ближе к окончанию сезона, перед плей-офф, то с недавних пор принято решение предавать гласности все финансовые цифры перед стартом очередного чемпионата. Вполне логично и актуально. Матч открытия "регулярки" между подмосковными "Химками" и питерским "Зенитом" состоится в ближайшее воскресенье, 20 сентября, а вчера бюджеты были обнародованы.

Лидер по "толщине" клубного кошелька, как всегда, многократный чемпион страны и Единой лиги ЦСКА - 2,37 миллиарда рублей. Вот только на сей раз статус сильнейшей команды России у "красно-синих" не является очевидным. Предыдущий сезон не был завершен из-за пандемии, на промежуточном финише безоговорочно лидировали "Химки". У подмосковного клуба бюджет составляет 2,149 млрд. Далее в списке идут питерский "Зенит" (1,5), краснодарский "Локомотив-Кубань" (1,076), казанский УНИКС (0,85). С большим, прямо-таки концептуальным отставанием от "большой пятерки" следующие в перечне - БК "Нижний Новгород" (0,302), представляющая Пермский край "Парма" (0,294), красноярский "Енисей" (0,237) и саратовский "Автодор" (0,208). Справочно напомним, что в состав Единой лиги также входят четыре иностранных клуба - эстонский "Калев" (Таллин), белорусский "Цмоки-Минск", казахстанская "Астана" (Нур-Султан) и польская "Зелена-Гура" из одноименного города.

Пока самый богатый клуб по-прежнему ЦСКА

- Этот сезон мы начинаем с новым лозунгом - We are all United, - сказала гендиректор лиги Илона Корстин на специально созванной пресс-конференции. - Мы решили показать всем, что спорт, а в нашем случае это баскетбол, должен стать тем фактором, который объединит всех вместе против бед, болезней и угроз.