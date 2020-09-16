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16.09.2020 05:21
Рубрика: Происшествия

Сколько стоит боль

Как общепит расплачивается за страдания посетителей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 208(8262)
В Россию пришла практика взыскания крупных компенсаций с заведений общепита, чьи клиенты испытали боль. В любом ресторане масса острых углов и горячих тарелок, так что вовсе не обязательно кормить клиента плохой едой, чтобы он пострадал. Есть и другие опасности в общепите. В подмосковном Подольске посетительница поранила ногу, открывая дверь в известное заведение фастфуда.
Администрация ресторана обязана проследить, чтобы гости ушли не только сытыми, но и здоровыми. Фото: Photoxpress Администрация ресторана обязана проследить, чтобы гости ушли не только сытыми, но и здоровыми. Фото: Photoxpress
Администрация ресторана обязана проследить, чтобы гости ушли не только сытыми, но и здоровыми. Фото: Photoxpress

"Открывая входную дверь в ресторан быстрого питания "Макдоналдс", она получила травму - рассечение мягких тканей и ногтевой пластины на ноге, из-за того что на нижней части входной двери ресторана был отогнут угол металлической обшивки, направленный острой частью в сторону входящего", - рассказали в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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На "скорой помощи" женщину доставили в больницу. Рана, может быть, и не такая страшная, но посетительнице в любом случае было больно и обидно.

Суд счел, что "вред здоровью истицы был причинен в результате ненадлежащего обеспечения ответчиком безопасности в процессе предоставления услуги, поскольку не были приняты меры для своевременного ремонта входной двери".

Иными словами, администрация фастфуда виновата в том, что вовремя не уследила за дверной обшивкой. Между тем в хорошем ресторане все должно быть прекрасно и безопасно: и бургеры, и двери. Раз не уберегли клиента, надо заплатить. Московский областной суд взыскал в пользу женщины 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил решение в силе. На практике граждане часто подают иски на самые разные заведения общепита из-за каких-то происшествий. Частая причина для иска - ожоги из-за пролитого чая или кофе. Но еще три-четыре года назад суды могли назначить за ожог 10-20 тысяч рублей компенсации морального вреда, а порой и меньше.

Фото: Виктория Сим

Например, в Красноярске в одном из кафе на посетительницу вывалились угли из кальяна, она получила термические ожоги II - III степени на бедре, две недели лечилась в больнице. Компенсация морального вреда составила 20 тысяч. А ресторан самообслуживания шведского мебельного магазина в Екатеринбурге по суду заплатил 7 тысяч рублей компенсации морального вреда посетительнице, получившей ожог. Столичная же кофейня заплатила 10 тысяч рублей компенсации морального вреда посетительнице после того, как официант неудачно поставил стакан с горячей водой на край стола. Кипяток вылился на ногу девушке.

За поврежденный на ноге палец посетительнице назначена компенсация 100 тысяч рублей

Но все эти дела случились несколько лет назад. Теперь, по мнению экспертов, практика меняется: есть все шансы, что компенсации вырастут в несколько раз.

Между тем

Комиссия по определению размеров компенсации морального вреда Ассоциации юристов России разработала методику определения размеров компенсации морального вреда. Пока это только проект. Предполагается, что такая методика установит ориентиры для судей при расчете размера компенсации. Сейчас подготовленные рекомендации изучают в Совете Федерации. Но развернувшаяся дискуссия уже положительно влияет на суммы назначаемых судами компенсаций, уверены эксперты.

Решение

За отказ пускать пенсионерку-жалобщицу в автобус предприниматель заплатит ей штраф

В Республике Коми индивидуальный предприниматель заплатит 3 тысячи рублей женщине, которую приказал не пускать в рейсовые автобусы. Из этой суммы 2 тысячи рублей составляет компенсация морального вреда, 1 тысяча - штраф за нарушение прав потребителя. Что важно, штраф также взыскан в пользу пассажирки.

Фото: Iurii Maksymiv / iStock
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Пока "порядок цен" за страдания пассажиров общественного транспорта ниже, чем компенсации пострадавшим посетителям общепита. Тем не менее сам факт того, что автобусных хамов тоже можно заставить извиниться рублем, приятен. Индивидуальный предприниматель в Печорском районе разозлился на одну из местных жительниц за то, что она пожаловалась на него в Роспотребнадзор. Он завышал цены на билеты в рейсовые автобусы, курсирующие между поселками и райцентром. Она попросила Роспотребнадзор разобраться с этим, и бизнесмена оштрафовали. В ответ он объявил женщину персоной нон-грата в автобусах.

"В марте 2020 года водитель маршрута N 107, работающий у предпринимателя Д., попросил истицу, находившуюся в автобусе, покинуть автобус, сказав, что это распоряжение Д. По данному факту истица обратилась в полицию, на водителя С. был составлен протокол об административном правонарушении. Как указала истица, она сильно переживала в связи с данными обстоятельствами, у нее в силу возраста поднималось давление, ухудшилось самочувствие, пропал сон, также она испытывала физические страдания", - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Коми. Суд выяснил, что предприниматель работает по официальному контракту с местной администрацией, обеспечивает пригородные перевозки по маршруту д. Усть-Кожва - п. Набережный - пгт Кожва - п. Озерный - г. Печора и обратно. И у него нет прав отказывать кому-то в поездке по маршруту, нравится ему человек или нет. Поэтому суд взыскал компенсацию.

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