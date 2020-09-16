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16.09.2020 06:33
Рубрика: Общество

Онколог назвала причину быстрого роста опухолей в разном возрасте

Текст: Оксана Грибанова

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова поделилась результатами исследования, опубликованными в Journal of Clinical Oncology. Согласно последним данным, курящие пациенты с раком толстого кишечника имеют в два раза более высокий риск смерти по сравнению с некурящими. Дело в том, что у курильщиков опухоли развиваются более агрессивно, раньше дают метастазы и прорастают в соседние органы.

- Также надо помнить, что диета с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием жиров, частое употребление спиртных напитков провоцируют рак. Как и низкая физическая активность, - предупредила врач.

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Кроме того, риск развития онкологии тесно связан с семейной историей - 15-20% случаев рака толстой кишки передаются по наследству, отметила доктор. Близкие родственники (первой степени родства) больных раком толстой кишки заболевают раком приблизительно на 10 лет раньше. Риск постепенно возрастает в зависимости от числа пораженных членов семьи, тяжести клинической картины и возраста проявления у них образований.

- Чтобы вовремя распознать недуг, надо уже в возрасте 35-40 лет пройти осмотр у проктолога. Ежегодно после 40 лет надо сдавать кал на скрытую кровь иммунохимическим методом (три теста для 100% точности). Первая колоноскопия в 40 лет, далее - по рекомендации проктолога и эндоскописта. Обычно один раз в 3 года, - объяснила онколог.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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