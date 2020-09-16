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16.09.2020 18:05
Рубрика: Власть

Правила отнимания

Опека сможет забирать детей только по решению суда
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
Правительство России поддержало законопроект о введении судебной процедуры изъятия детей из семьи. Забрать ребенка от родителей без суда можно будет только в исключительных случаях, когда жизни маленького человека угрожает опасность.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С инициативой выступили председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Как подчеркнул Павел Крашенинников, необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. По его мнению, не вызывает сомнений, что вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном, как сейчас, когда нередко органы опеки и попечительства злоупотребляют своими полномочиями.

Фото: feverpitched / istock
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"К сожалению, проблема необоснованного изъятия детей из семьи представителями органов опеки и попечительства в наше время актуальна, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Достаточно часто приходят органы и попечительства, смотрят, что в холодильнике скудный набор продуктов, в доме неидеальная чистота, да и ремонт давно пора обновить. И забирают детей. Исправитесь - отдадим. А то, что это психологическая травма для каждого члена семьи, и прежде всего для детей, никого не волнует".

Сегодня существует быстрая процедура изъятия: если органам опеки показалось, что дома грязно и мало еды, ребенка могут тут же забрать из семьи

В свою очередь руководитель проекта Федерального союза адвокатов России "Женское право" Татьяна Сустина заявила, что откровенный произвол в своей практике не наблюдала, наоборот, опека за редкими исключениями всегда вставала на защиту реальных интересов семьи. "Однако, да, случаи отобрания имеются в практике, - говорит она. - И здесь, по моему мнению, проблема не в отобрании ребенка, а в процедуре возвращения. Отобрание - мера экстренного реагирования. Но в дальнейшем , в случае если произошла ошибка или информация не подтвердилась, ребенка должны также быстро вернуть, с чем на практике возникают сложности".

Адвокат Елена Овчинникова обращает внимание, что проект не уточняет, какие случаи считать "исключительными", и это желательно доработать. Иначе есть риск, что в реально опасных ситуациях дело затянется.

Власть Право Семейное право Правительство Законопроекты и комментарии

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