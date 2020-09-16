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16.09.2020 09:42
Рубрика: В мире

Опрос: Международная репутация Трампа и США установила новый антирекорд

Текст: Александр Гасюк
Международный имидж США в период работы администрации президента Дональда Трампа быстрыми темпами катится под гору. Такие выводы можно сделать из опубликованного накануне социологического опроса, проведенного американской компанией Pew Research Centre в 13 странах, в том числе среди близких союзников и партнеров Вашингтона.

Согласно социсследованию, пандемия короновируса и непоследовательные действия президента США на международной арене ускорили резкое падение репутации Америки.

Фото: AFP/Logan Cyrus
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В итоге уровень положительных оценок США в мире сегодня находится на самой низшей точке за все время проведения подобных опросов общественного мнения силами Pew Research Centre (это делается на протяжении последних 20 лет). В частности, сегодня в среднем лишь 34 процента опрошенных позитивно относятся к Соединенным Штатам.

Уточняется, что лишь в Испании, Британии, Японии, Италии и Южной Корее положительно относятся к США более 40 процентов респондентов. А хуже всего нынешнее руководство Штатов выглядит в глазах западноевропейцев: в Бельгии, Германии, Дании и Франции уровень одобрения действий Трампа оказался на уровне 9-11 процентов.

Как выяснили исследователи Pew, в целом нынешнему президенту США в мире доверяют гораздо меньше, чем лидерам остальных ведущих стран мира. Так, средний уровень доверия Дональду Трампу - 16 процентов. Согласно соцопросу, больше всего в мире доверяют канцлеру ФРГ Меркель (76 процентов) и президенту Франции Макрону (64 процента).

Исследователи связывают обвал международной репутации США прежде всего с провальными действиями американских властей в ходе пандемии COVID-19. В среднем лишь 15 процентов опрошенных считают, что США действовали адекватно в ходе кризисной эпидемиологической ситуации, тогда как 64 процента поддерживают усилия по борьбе с короновирусом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 57 процентов - ЕС, 37 процентов - Китая.

Сообщается, что соцопрос Pew Research Centre проводился в июне-августе этого года, участие в нем приняли более 13 тысяч респондентов.

В мире США Дональд Трамп Пандемия коронавируса COVID-19

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