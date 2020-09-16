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16.09.2020 10:21
Рубрика: В мире

Опрос: Почти каждый десятый американец думает, что Холокост начали евреи

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одиннадцать процентов, то есть более одного из десяти молодых американцев уверены, что Холокост начали евреи. А почти две трети не знают, что в этот страшный период истории было убито шесть миллионов евреев. Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса, который, как отмечает газета The Guardian, показал шокирующий уровень незнания об одном из самых страшных преступлений 20 века.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В опросе, который проводила Клеймс Конференс, Комиссия по еврейским материальным искам к Германии, принимали участие американцы в возрасте от 18 до 39 лет. Почти половина, 48 процентов, из них не смогли назвать ни одного концентрационного лагеря или гетто, который был построен во время Второй мировой войны. 23 процента респондентов заявили, что, по их мнению, Холокост - это не более чем миф или нечто очень преувеличенное. А каждый восьмой и вовсе ничего не слышал об этой темной странице истории.

При этом 56 процентов участников опроса заявили, что видели нацистскую символику в своих социальных сетях, а 49 процентов рассказали, что сталкивались в интернете с постами, отрицающими или извращающими тему Холокоста. Кроме того, по мнению 59 процентов респондентов, "что-то наподобие Холокоста" вполне может произойти вновь.

Авторы опроса составили рейтинг "осведомленности" американских штатов о Холокосте. Возглавляют список такие штаты, как Висконсин, Миннесота, Массачусетс, Мэн, Канзас, Небраска, Пенсильвания, Айдахо, Айова и Монтана. А самыми "невежественными" стали Аляска, Делавэр, Мэриленд, Джорджия, Гавайи, Луизиана, Флорида, Миссисипи, Арканзас и Нью-Йорк, где было зафиксировано больше всего респондентов (19 процентов), считающих, что Холокост начали евреи.

В мире США Вторая мировая война

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