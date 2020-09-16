Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что большинство сообщений на карте нарушений движения "Голос" - откровенные фейки.

В среду ЦИК обсудил на заседании результаты проверки жалоб и сообщений из различных источников о реальных и мнимых нарушениях в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. В комиссии констатировали, что большинство публикаций движения "Голос" и связанных с ним СМИ - фейки.

По словам главы Центризбиркома, кампания прошла спокойно, серьезных нарушений было немного и все они оперативно пресекались. Всего на четырех участках в трех регионах страны были приняты решения о полной отмене результатов из-за сомнений в достоверности волеизъявления избирателей.

Если реальных нарушений было немного, то сообщений о них - масса, особенно недостоверных, фейковых. Основными источниками таких сообщений Элла Памфилова назвала сотрудников сетевого издания "Молния" и информагентства "Время". По ее словам, главные редакторы этих СМИ представляют небезызвестное движение "Голос", основного поставщика "сигналов о возможных нарушениях".

По данным ЦИК, упомянутые издания аккредитовали для работы в ЦИК 384 и 266 своих сотрудников соответственно. Но "эта армия журналистов не опубликовала ни одной статьи о Едином дне голосования 13 сентября 2020 года", отметила Памфилова.

"Мы не считаем участников движения "Голос" "независимыми" наблюдателями. Мы считаем их заинтересованными лицами, активно участвующими в политической борьбе", - сказала глава ЦИК.

Она подчеркнула, что на "Карте нарушений" движения "Голос" публикуется непроверенная информация из анонимных источников. "В абсолютном большинстве случаев данные сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями. Сообщений от источников, характеризуемых авторами как "надежные", единицы", - заявила председатель Центризбиркома. "Поэтому мы не можем назвать данный ресурс иначе как свалкой информационного мусора", - добавила она.