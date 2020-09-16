Единый день голосования прошел с минимальным количеством нарушений. По всем реальным фактам проведена проверка, при малейших сомнениях комиссии отменяли результаты или признавали бюллетени недействительными. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

"В информационном центре мы гласно и открыто разбирали поступившие обращения и сообщения о нарушениях в СМИ, даже анонимные. В большинстве случаев эти сообщения не подтверждались", - сказала она. При этом "единичные случаи, где действительно были допущены нарушения, устранялись вплоть до отмены итогов голосования".

Так, по результатам проверки сообщений о нарушениях решено полностью отменить результаты голосования на четырех участках - в Краснодарском крае (участок N 2059), в Липецкой области (участки N 2331 и N 2332, а также в целом по одномандатному избирательному округу N 35) и в Ростовской области (участок N 289).

В частности, из Липецкой области поступали сигналы о подвозе и подкупе избирателей, а также о незаконной агитации за одного из кандидатов. В Краснодарском крае отменить результаты на участке 2059 пришлось из-за того, что члены УИК ссыпали вместе бюллетени из нескольких ящиков и сейф-пакетов. Это нарушение правил: бланки из каждого ящика и каждого пакета следует пересчитывать отдельно. Памфилова считает, что в этом конкретном случае необходимо дополнительно проанализировать ситуацию. Возможно, причиной инцидента стала усталость членов УИК из-за трехдневного избирательного марафона, и они "в сердцах нарушили закон", сказала она.

Кроме того, признаны недействительными бюллетени на 40 участках в 21 регионе. В одном случае сейф-пакет оказался надорванным, в другом - на нем расписался лишь один член УИК с правом решающего голоса (должны не менее двух). Еще на одном участке комиссия начала упаковывать бюллетени в сейф-пакет за пять минут до окончания голосования (положено после закрытия участка). В этих случаях не было подозрений в фальсификации результатов, тем не менее комиссии решили признать часть бюллетеней недействительными, чтобы снять все сомнения.

Если реальных нарушений было немного, то сообщений о них - масса, особенно недостоверных, фейковых. Основными источниками таких сообщений Элла Памфилова назвала сотрудников сетевого издания "Молния" и информагентства "Время". По ее словам, главные редакторы этих СМИ представляют небезызвестное движение "Голос", основного поставщика "сигналов о возможных нарушениях". По данным ЦИК, упомянутые издания аккредитовали для работы в ЦИК 384 и 266 своих сотрудников соответственно. Но "эта армия журналистов не опубликовала ни одной статьи о Едином дне голосования 13 сентября 2020 года", отметила Памфилова.

Результаты голосования полностью отменят на четырех участках

"Мы не считаем участников движения "Голос" независимыми наблюдателями. Мы считаем их заинтересованными лицами, активно участвующими в политической борьбе", - сказала глава ЦИК. Она подчеркнула, что на "Карте нарушений" движения "Голос" публикуется непроверенная информация из анонимных источников. "В абсолютном большинстве случаев данные сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями", - заявила Памфилова. В ЦИКе уверены, что реальные факты подтверждают - выборы прошли открыто, гласно и в условиях высокой конкурентности. "Результаты выборов полностью отражают волю избирателей. Те кандидаты, в том числе называющие себя оппозиционными, у которых действительно была поддержка граждан, были избраны", - заявила Элла Памфилова.

Также в ходе заседания ЦИК огласил официальные итоги довыборов в Госдуму по четырем одномандатным округам.