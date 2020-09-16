Памфилова: Результаты голосования будут полностью отменены на четырех участках

Нарушения в ходе Единого дня голосования стали причиной отмены результатов на четырех участках в разных регионах России, рассказала в среду на заседании ЦИК глава комиссии Элла Памфилова.

"В информационном центре мы гласно и открыто разбирали поступившие обращения и сообщения о нарушениях в СМИ, даже анонимные. В большинстве случаев эти сообщения не подтверждались", - сказала она. При этом "единичные случаи, где действительно были допущены нарушения, устранялись вплоть до отмены итогов голосования".

По результатам проверки сообщений о нарушениях решено полностью отменить результаты голосования на четырех участках - в Краснодарском крае (участок № 2059), в Липецкой области (участки № 2331 и № 2332, а также в целом по одномандатному избирательному округу № 35) и в Ростовской области (участок № 289).

"Суть причин отмены сводится к исключению сомнений в достоверности волеизъявления избирателей", - пояснила Памфилова.

В частности, из Липецкой области поступали сигналы о подвозе и подкупе избирателей, а также о незаконной агитации за одного из кандидатов.

В Краснодарском крае отменить результаты на участке №2059 пришлось из-за того, что члены УИК ссыпали вместе бюллетени из нескольких ящиков и сейф-пакетов. Это нарушение правил: бланки из каждого ящика и каждого пакета следует пересчитывать отдельно. Элла Памфилова считает, что в этом конкретном случае необходимо дополнительно проанализировать ситуацию. Возможно, причиной инцидента стала усталость членов УИК из-за трехдневного избирательного марафона, и они "в сердцах нарушили закон", сказала она.

Кроме того, признаны недействительными бюллетени на 40 участках в 21 субъекте Федерации. В одном случае сейф-пакет оказался надорванным, в другом - на нем расписался лишь один член УИК с правом решающего голоса (должны - не менее двух). Еще на одном участке комиссия начала упаковывать бюллетени в сейф-пакет за пять минут до окончания голосования (положено - после закрытия участка). В этих случаях не было подозрений в фальсификациях результатов, тем не менее, комиссии решили признать часть бюллетеней недействительными, чтобы снять все сомнения.