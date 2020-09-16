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16.09.2020 12:17
Рубрика: Власть

Памфилова заявила о планах распространить электронное голосование на всю РФ

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком России продолжит проводить эксперименты по применению дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чтобы в перспективе распространить эту технологию на всю страну. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова в интервью "Интерфаксу".

По ее мнению, сейчас ЦИК еще не готов использовать голосование через интернет "в масштабах всей страны". "Но к этому стремимся", - заявила Памфилова. "Есть стремление к тому, чтобы к грядущей федеральной кампании (по выборам в Госдуму - прим. "РГ") мы были достаточно подготовлены для масштабного проведения ДЭГ", - добавила она.

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Глава ЦИК не уточнила, насколько широким может быть использование онлайн-голосования на ближайших думских выборах, но рассказала о планах работы комиссии по развитию технологии. "Мы продолжим осуществлять пилотные проекты на разного рода выборах и местных референдумах, которые у нас проходят практически каждое воскресение. Это позволит на определенном этапе широко распространить ДЭГ в целом по стране", - заявила она.

Применение ДЭГ позволит существенно упросить и удешевить выборы. "Отпадет необходимость в досрочном голосовании и голосовании вне помещения. Сократится в результате и голосование на дому, а санитарно-эпидемиологическая безопасность будет гарантирована голосующим дистанционно автоматически. Вот такая перспектива", - рассказала Элла Памфилова.

Напомним, онлайн-голосование используется в России второй год. В сентябре 2019 года его впервые применили в трех округах Москвы на выборах в Мосгордуму. В июне этого года через интернет голосовали москвичи и нижегородцы в ходе плебисцита по поправкам к Конституции. А в Единый день голосования 11-13 сентября - избиратели двух округов в Курской и Ярославской областях на довыборах в Госдуму.

В первых двух случаях использовалась технология, разработанная по инициативе правительства Москвы с учетом архитектуры столичного портала госуслуг. В Единый день голосования Центризбирком апробировал новый программно-технический комплекс, созданный "Ростелекомом". Он учитывает параметры федерального портала госуслуг и позволяет в перспективе использовать голосование через интернет в любой точке России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

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