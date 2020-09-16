Первые маркированные лекарственные препараты появились на прилавках аптек

Около 30% российских аптек начали продажу маркированных препаратов, сообщили в Минздраве. Согласно данным системы мониторинга движения лекарств, сегодня маркированные фармсредства есть на балансе у 51% зарегистрированных аптечных организаций.

Маркировка стартовала с 1 июля и введена для того, чтобы на прилавки аптек попали только произведенные по нормам и стандартам лекарственные препараты. На каждом из них должен быть штрих-код, благодаря которому можно проследить, где лекарство произведено, какую цепочку прошло через дистрибьюторов или систему поставщиков. Это позволит исключить поступление на рынок нелегальных и фальсифицированных фармпрепаратов.

Так, в Минздраве подчеркнули, что на 10 сентября в аптеках приобретено более миллиона маркированных упаковок с фармпрепаратами, которые после покупки автоматически выводятся из оборота. При этом в 21% аптечных организаций при наличии маркированных медикаментов пока их еще не выбывают через систему мониторинга движения лекарств.

В ведомстве напомнили, что немаркированные лекарства, произведенные до 1 июля 2020 года, могут продаваться и использоваться до истечения их срока годности. Сейчас их скопилось большое количество у производителей, дистрибьюторов, медицинских и аптечных организаций. Без маркировки могут продаваться также препараты, выпущенные до 1 октября 2020 года, на которые получены разрешения межведомственной комиссии.