Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования

Возможность переноса единого дня голосования обсуждается на экспертном уровне, заявили в Кремле.

"Четкой позиции нет, обсуждается на уровне экспертов", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Напомним, что ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила журналистам, что необходимо обсудить этот вопрос и найти оптимальное время, когда можно провести голосование в течение трех дней без ущерба для школьников. Один из вариантов, по ее словам, установить единые каникулы в апреле и в это время проводить выборы.