Колумбийский велогонщик Эган Берналь досрочно завершил выступление на шоссейной многодневной гонке "Тур де Франс". Об этом информирует пресс-служба команды Ineos, которую представляет 23-летний спортсмен.

Берналь намерен сосредоточиться на восстановлении после участия в "Тур де Франс" и изменит свои цели на оставшуюся часть сезона.

- Конечно, я не хотел, чтобы мое участие в "Тур де Франс" закончилось таким образом. Однако соглашусь, что сейчас это правильное для меня решение. Я испытываю огромное уважение к этой гонке и с нетерпением жду возможности вернуться сюда в дальнейшем, - подчеркнул Эган.

Берналь стал победителем генеральной классификации "Тур де Франс" в прошлом году. Также в 2019 году он выиграл многодневку "Париж - Ницца" и "Тур Швейцарии". В общем зачете "Тур де Франс"-2020 он после 16 этапов занимает 16-е место.