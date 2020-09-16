Почти 27 миллионов, то есть больше половины молодых американцев (от 18 до 29 лет), сегодня живут там же, где и выросли, - в отчем доме. Это рекордное за все время сбора такой статистики со времен Великой депрессии (1929-1933) число молодых людей, не способных обеспечить себе собственную крышу над головой.

Причин такой нехарактерной для Америки тенденции сразу несколько. Одна из них, как следует из исследования Pew Research Center, это вызванный пандемией экономический кризис. Одни юные специалисты потеряли работу или подработку, другие так и не смогли трудоустроиться, выпустившись из университета или колледжа, третьим срезали зарплату или перевели на частичную занятость. Все они оказались вынужденными отказаться от аренды собственного жилья. Учащиеся вузов переехали к родителям из-за закрытия университетских общежитий. В результате с февраля к родительскому очагу перебрались почти три миллиона молодых американцев. Особенно много их было среди 18-24-летних.

Как отмечают эксперты, далеко не всем молодым людям это вынужденное соседство комфортно: приходится делить место и весьма недешевый в США интернет для работы на дому, распределять возросшие расходы на продукты и коммунальные услуги. "Это очень тревожная тенденция", - считает эксперт по психологии Университета Кларка Джеффри Арнетт, поясняя, что "уровни тревоги и депрессии заметно выросли среди молодежи", в отдельных исследованиях - в 3-4 раза.

Часть молодежи, впрочем, напротив, по собственному желанию перебирается к родителям, с тем чтобы скрасить ограниченность в общении в период карантинных мер. Однако в целом этот тренд идет наперерез американскому менталитету, предполагающему раннюю самостоятельность. Достаточно вспомнить громкий судебный процесс 2018 года, когда родители из штата Нью-Йорк через суд выселили из своего дома 30-летнего сына, который никак не мог обеспечить себе жилье. Судья встал на сторону родителей, посчитав, что 30 лет - это чересчур.

Эксперты считают, что у этого феномена могут быть долгосрочные последствия не только для менталитета и культуры семейных отношений в Америке, но и для ее экономики. Так, еще до кризиса рост числа новых домохозяйств отставал от роста населения, что грозит сокращением рынка товаров для дома, а также рынка продажи и аренды жилья.

Кризисные периоды часто вынуждают молодежь переезжать к родителям и в других странах. Эта тенденция наблюдается в Греции и Испании, а особенно сильно - в Италии, где с родителями живут около 65 процентов выросших детей (от 18 до 34 лет). Помимо финансовых резонов тут большую роль играют и культурные традиции, прочные связи со старшим поколением. Но в большинстве стран Старого Света ранее ситуация была обратной.

В Китае, например, миллениалы всеми силами стремятся жить самостоятельно и у примерно 70 процентов это получается. Дело в том, что для молодых людей в Поднебесной собственное жилье - сильное подспорье в острой конкуренции на брачном поприще, ведь в этой китайская демография не в пользу мужчин: женихов заметно больше, чем невест.