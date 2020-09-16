Под Гомелем прошли творческие дожинки

Три дня в Гомельской области проходил ХV Международный фестиваль "Славянские литературные дожинки". В это же время, к слову, хлеборобы Беларуси также отмечают "Дожинки" - республиканский праздник урожая.

Поэты, прозаики, публицисты, драматурги трех стран-соседок встретились с читателями, чтобы подвести итоги литературного года.

На фестиваль приехали делегации Союза писателей России, Национального союза писателей Украины и Международного союза писателей и мастеров искусств - без малого 230 творцов и любителей искусства. Праздничные площадки развернулись в Гомеле и районах области.

- "Дожинки" стали нашей хорошей традицией, а творчество 70 местных литераторов известно и в Беларуси, и за ее пределами, - отметил член правления Союза писателей Союзного государства Владимир Гаврилович. - Мы проанализировали все, что было сделано за эти пятнадцать лет. Проведено 95 литературных конкурсов, писателями Гомельской области издано почти 600 книг и свыше 40 сборников известных и молодых авторов. Фестиваль стал узнаваемым брендом региона. Он нацелен на поддержку писательского труда, популяризацию творческих людей славянских стран.

Литераторы Беларуси, России и Украины встретились с читателями, чтобы подвести итоги творческого года

В рамках "Славянских литературных дожинок" прошли ІV Международный форум молодых литераторов и любителей художественного творчества "Слово", а также второй открытый межрегиональный фестиваль литературы, культуры, искусства и народных традиций "На земле Кириллы Туровского".

Среди победителей - учительница русского языка и литературы Недойской школы Буда-Кошелевского района Майя Галицкая. Кстати, читатели "СОЮЗа" знают ее по публикации в нашей газете.