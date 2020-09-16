Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России

В посольстве РФ в Эстонии прокомментировали заявление президента этой прибалтийской республики Керсти Кальюлайд о том, что якобы "время России подходит в концу" из-за проблем в экономике и демографии. В дипмиссии напомнили, что вся история нашей страны своим естественным ходом не раз опровергала предсказания о будто бы неминуемых катастрофах.

"Пройдя через многие тяжелейшие испытания, Россия продолжает жить полноценной жизнью, успешно справляясь с вызовами", - говорится в комментарии посольства. Там напомнили, что коллективные санкции Запада последних лет не подорвали экономику страны, но позволили мобилизовать внутренние ресурсы. По итогам прошлого года Россия заняла шестое место в мире по объемам ВВП.

Дипломаты также отметили, что европейские политики, которые придерживаются реализма и прагматизма, стремятся сохранить активный диалог с Москвой.