Потери экономики Таиланда от COVID-19 будут больше, чем считалось ранее

Потери экономики Таиланда из-за пандемии коронавируса в 2020 году будут больше, чем прогнозировалось, передает газета The Bangkok Post со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

По мнению экспертов организации, снижение ВВП за год составит более 8 процентов, а в следующем году будет умеренный рост на 4 процента. Ранее в АБР более оптимистично рассматривали перспективы развития экономики страны. Так, аналитики предсказывали до декабря снижение главного макроэкономического показателя на уровне 4,8 процента.

Основные параметры просели под воздействием неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры: слабый спрос на мировом рынке и большие складские запасы производимой в королевстве продукции негативно повлияли на настроения инвесторов.

Несмотря на достигнутые королевством очевидные успехи в борьбе с COVID-19, "коронавирусный" кризис вылился в самый серьезный экономический спад с 1998 года.