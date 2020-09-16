Соответствующие поправки предлагается внести в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах". Документ направлен на защиту пенсионных накоплений граждан в случае выявления мошеннических и иных противоправных действий в отношении средств обязательного пенсионного страхования.
Как напомнил Михаил Мишустин, сегодня любой россиянин может перевести свои накопления в НПФ.
- Практически все заявления о переходе к другому страховщику оформляются через досрочный переход, несмотря на потерю денег, - объяснил он. - Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов, которые работают на негосударственные пенсионные фонды.
Чтобы защитить сбережения граждан, правительство предлагает ввести прямой запрет на привлечение посредников между застрахованными лицами и подобными фондами. Согласно предлагаемому законопроекту, "если человек хочет подать заявление о переходе, то он должен делать это лично или оформить нотариально заверенную доверенность".
- Законопроект обязывает пенсионный фонд проверить подлинность такой доверенности через Единую информационную систему нотариата, - отметил Мишустин.
В кабмине уверены, что обновленное законодательство должно защитить людей от недобросовестных агентов. Важно, что при этом сохранится возможность выбора для граждан, "где и у кого размещать свои пенсионные средства", подчеркнул глава правительства.