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15.09.2020 23:28
Рубрика: Власть

С глазу на глаз

Российская газета - Неделя № 208(8262)
Почти четыре часа говорили в формате "с глазу на глаз" президенты России и Беларуси. Владимир Путин объявил, что Минск получит кредит 1,5 млрд долларов, и подтвердил, что Беларусь станет первой страной, в которую будет поставлена вакцина от коронавируса. Александр Лукашенко заметил, что события в республике показали: надо теснее держаться со "старшим братом".

На этой неделе Александр Лукашенко приезжал в Россию с рабочим визитом. После выборов 9 августа это первая поездка за рубеж белорусского президента.

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На встрече Путин сказал, что рад поздравить Лукашенко лично с победой на выборах. "Все знаем, что в Беларуси происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - подчеркнул российский лидер.

Россия остается приверженной всем договоренностям, включая и вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ, заверил Путин. "Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, выполним все взятые нами на себя обязательства", - сказал он.

Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Кооперация по целому ряду направлений очень глубокая. К сожалению, коронавирус сильно понизил товарооборот, и Путин призвал к дополнительным усилиям, чтобы не только восстановить прежний уровень, но и создать предпосылки для движения вперед. На уровне правительств и министерств, даже отдельных предприятий надо предпринять шаги, чтобы устранить проблемы и создать условия для движения вперед, считает он.

Президенты говорили почти четыре часа

"Мы договорились, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - объявил Путин. Как пояснил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, часть кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. Россия оказывала и будет оказывать поддержку белорусской экономике, подчеркнул он.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Президент Отношения России и Беларуси

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