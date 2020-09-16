Новости

В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 23:17
Фрегат "Адмирал Эссен" следит за маневрами эсминца США в Черном море 22:54
ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса 22:48
ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР 22:27
На Лесбосе арестовали беженцев, подозреваемых в поджоге лагеря для мигрантов 22:02
Мировая отрасль туризма потеряла в 2020 году 65 процентов клиентов 21:31
В Южной Корее женщина на внедорожнике протаранила магазин 20:50
Назван виновный в ДТП с футболистом "Рубина" Иваном Игнатьевым 20:29
Иванович подписал контракт с "Вест Бромвичем" 20:22
В региональные больницы направили 3,5 млн единиц средств индивидуальной защиты 20:01
Под Ярославлем найдены убитыми две девочки 19:57
Мишустин обсудил с премьером Беларуси двустороннее сотрудничество 19:40
Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги 19:25
Ученые научили компьютерную программу выявлять болезни кишечника 19:17
Вылетевший из Санкт-Петербурга в Казань самолет подал сигнал тревоги 18:55
Источник: Мбаппе намерен перейти в "Реал" 18:47
Путин поручил представить предложения о поощрении строителей медцентров МО 18:11
Видео: Михаил Боярский упал в обморок при вакцинации от гриппа 18:07
При кадастровых работах начнут применять лазерное сканирование 17:52
Младший брат Абэ возглавит министерство обороны Японии 17:51
В Мурманской области обрушился памятник подводникам 17:42
Отопление в Подмосковье включат в конце сентября 17:41
Игрок "Краснодара" Урош Спайич отдан в аренду в "Фейеноорд" 17:39
Вышел первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец" 17:39
Снаряд времен войны вывезли с территории центра Хруничева для уничтожения 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Верховный суд разъяснил права сожителей на недвижимость
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
15.09.2020 23:24
Рубрика: Экономика

Свет в конце кредитной истории

Процедура списания долгов без суда должна быть простой и понятной для граждан
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Неделя № 208(8262)
Президент Владимир Путин поручил обеспечить простоту и доступность новой внесудебной процедуры банкротства физических лиц.

С 1 сентября вступил в силу закон, который позволит добропорядочным гражданам обанкротиться без суда. На совещании с членами правительства Владимир Путин поручил минэкономразвития проследить, чтобы процедура была доступной и простой для граждан. Закон, по словам президента, поможет людям, которые "переоценили свои силы при взятии кредита". Новый механизм позволит "достойно выйти из сложной жизненной ситуации".

Почему россиянам следует научиться финансовой грамотности

Глава минэкономразвития Максим Решетников рассказал подробности об упрощенной внесудебной процедуре. Новый механизм, по словам министра, позволяет списать долги людям, задолженность которых подтвердил суд. При этом у таких граждан не должно быть никакого имущества, которое может быть изъято за долги. И служба судебных приставов это должна подтвердить.

- Такие граждане по новому закону получили возможность списать долг в размере от 50 до 500 тысяч рублей, - сказал глава минэкономразвития.

Он рассказал, как будет действовать этот механизм. Человеку достаточно обратиться в МФЦ по месту проживания или жительства и написать заявление, указав всех кредиторов. Специалисты в течение одного дня проверят, действительно ли судебные приставы подтвердили, что имущества нет. В течение трех рабочих дней информация об этом человеке и запуске процедуры появится в Едином федеральном реестре. С этого момента не взыскивается основной долг, не начисляются проценты, штрафы и т.п. (кредиторов об этом уведомят).

- Иными словами, долги больше не растут, - продолжил министр.

Еще полгода, по его словам, проходит проверка - нет ли активов у человека, о которых он не сообщил. А потом долг списывается. Важно, что процедура бесплатная - в отличие от судебной. Но воспользоваться ей можно будет один раз в 10 лет.

Экономика Финансы Долги и кредиты Банкротство физлиц

Главное сегодня

Гинцбург: Избежать новой волны коронавируса поможет массовая вакцинация
Мишустин утвердил правила для иностранных НКО по усыновлению детей
Президент Австрии считает, что "Северный поток-2" находится вне политики
Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений
Косачев о планах США по устранению Асада: Американцам все сходит с рук
Как можно победить бедность
Защита прав отчаявшихся дольщиков будет усилена