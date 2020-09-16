Президент Владимир Путин поручил обеспечить простоту и доступность новой внесудебной процедуры банкротства физических лиц.

С 1 сентября вступил в силу закон, который позволит добропорядочным гражданам обанкротиться без суда. На совещании с членами правительства Владимир Путин поручил минэкономразвития проследить, чтобы процедура была доступной и простой для граждан. Закон, по словам президента, поможет людям, которые "переоценили свои силы при взятии кредита". Новый механизм позволит "достойно выйти из сложной жизненной ситуации".

Глава минэкономразвития Максим Решетников рассказал подробности об упрощенной внесудебной процедуре. Новый механизм, по словам министра, позволяет списать долги людям, задолженность которых подтвердил суд. При этом у таких граждан не должно быть никакого имущества, которое может быть изъято за долги. И служба судебных приставов это должна подтвердить.

- Такие граждане по новому закону получили возможность списать долг в размере от 50 до 500 тысяч рублей, - сказал глава минэкономразвития.

Он рассказал, как будет действовать этот механизм. Человеку достаточно обратиться в МФЦ по месту проживания или жительства и написать заявление, указав всех кредиторов. Специалисты в течение одного дня проверят, действительно ли судебные приставы подтвердили, что имущества нет. В течение трех рабочих дней информация об этом человеке и запуске процедуры появится в Едином федеральном реестре. С этого момента не взыскивается основной долг, не начисляются проценты, штрафы и т.п. (кредиторов об этом уведомят).

- Иными словами, долги больше не растут, - продолжил министр.

Еще полгода, по его словам, проходит проверка - нет ли активов у человека, о которых он не сообщил. А потом долг списывается. Важно, что процедура бесплатная - в отличие от судебной. Но воспользоваться ей можно будет один раз в 10 лет.