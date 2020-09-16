Закон Псковской области от 15 сентября 2020 года № 2107-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год"

Принят областным Собранием депутатов 15 сентября 2020 года
Настоящий Закон принимается на основании пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Статья 1.
Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 9598 рублей.
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор области М.Ю.Ведерников
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