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16 сентября 2020 г.

Закон Псковской области от 15 сентября 2020 года № 2107-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год"

Дата подписания 15 сентября 2020 г.
Опубликован 16 сентября 2020 г.

Принят областным Собранием депутатов 15 сентября 2020 года

Настоящий Закон принимается на основании пункта 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

Статья 1.

Установить на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в Псковской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 9598 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ю.Ведерников



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