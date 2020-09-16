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16.09.2020 03:07
Рубрика: Власть

Пушков назвал "цинизмом и наглостью" заявление Трампа о ликвидации Асада

Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Потрясающей наглостью и не менее потрясающим цинизмом назвал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков открытое признание президента США Дональда Трампа о том, что он планировал ликвидировать сирийского лидера Башара Асада.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Как написал Пушков в Telegram, международное право и США - понятия противоположные и несовместимые. В подтверждение своих слов российский сенатор процитировал предыдущих американских лидеров. "Международное право? Не знаю, о чем вы. Обратитесь к моему адвокату", - так ответил Джордж Буш-младший на вопрос о международно-правовых основаниях войны в Ираке. А лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама планировал в 2012 году совершить госпереворот в Сирии, самоуверенно утвреждая, что дни Асада сочтены, напомнил Пушков.

Ранее в интервью американскому телеканалу Fox Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали. Хозяин Белого дома также признался, что считает Асада "нехорошим человеком" и думал о том, как его устранить.

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