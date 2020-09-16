Путин может встретиться с лидерами фракций в октябре

Традиционная встреча главы государства с руководством думских фракций может состояться в начале октября, подтвердили в Кремле. Формат - видеоконференция.

"Действительно, такое мероприятие готовится. Не исключаем, что оно пройдет в первую декаду октября", - ответил на вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что такая встреча пройдет в начале октября в формате видеоконференции. "Дело в том, что есть традиция. Мы всегда после Единого дня голосования в ближайший месяц встречаемся с президентом. В прошлые годы это было в режиме офлайн, сейчас, вероятно, будет онлайн", - заявил он в эфире "Эхо Москвы".

Как заявил "Интерфаксу" председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, на встрече планируется поднять вопрос о будущем политической системы и финансово-экономическом курсе страны. "Хотелось бы услышать из первых уст оценки, предложения" по поводу проведения выборов в Госдуму, также заметил он.