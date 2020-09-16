Путин поручил проработать назначение "Газпрома" единым оператором газификации

"Газпром" может стать единым оператором программ газоснабжения и газификации - президент поручил проработать этот вопрос.

На встрече с главой компании Алексеем Миллером в Кремле глава государства согласился поручить правительству проработать вместе с "Газпромом" это предложение. По словам Миллера, тогда они могли бы полностью строить газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы, строить дополнительно внутрипоселковые газопроводы и так называемые газопроводы последней мили.

"До потребителей, до домохозяйств?" - уточнил Владимир Путин. "До земельного участка, до домового хозяйства", - ответил собеседник.

Во-первых, это ускорило бы темпы газификации, считает Миллер, а во-вторых, позволило бы регионам уделить больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные. Такой подход позволил бы перераспределить бюджетные средства среди регионов и планировать "от конечного потребителя". "Газпром" в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в частности в газопроводах-отводах. Процент загруженности газопроводов-отводов у нас, к сожалению, не очень высокий", - обосновал докладчик.