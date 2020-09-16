Актеры и режиссеры запустили рекламную кампанию "Встречаемся в театре"

Столичные театры запустили беспрецедентную кампанию "Встречаемся в театре", чтобы вернуть зрителей в театральные залы в новом сезоне. Акцию поддержали 24 театра, а в необычных рекламных роликах снялись известные актеры и руководители театров.

"Московская театральная среда - поле, прекрасное своим разнотравьем, - рассказывает автор идеи, художественный руководитель "Театриума на Серпуховке" Тереза Дурова. - Здесь каждый зритель может найти своего режиссера, спектакль по душе, жанр по настроению. Именно поэтому в нашей рекламной кампании мы постарались представить весь диапазон московских театров - от музыкальных до детских, от кукольных до драматических, от классических до новаторских".

Список театров-участников получился внушительным: здесь и театр имени Евгения Вахтангова, и театр на Таганке, МХАТ, МХТ им. Чехова, "Et Cetera", Театр имени Пушкина, РАМТ, Геликон-опера, Современник, театр имени Моссовета, "Сатирикон" и многие-многие другие.

Не менее впечатляющим выглядит и список артистов, решившихся прорекламировать спектакли своих коллег, - Александр Калягин, Вера Алентова, Александр Ширвиндт, Мария Аронова, Константин Райкин, Тереза Дурова, Герард Васильев, Нонна Гришаева, Сергей Безруков, Ирина Апексимова, Павел Деревянко, Алена Бабенко, Игорь Верник, Нелли Уварова. Но это не просто красивый жест или признание в любви театру, что, конечно, тоже важно, а жизненная необходимость. Этой осенью театры открывают, пожалуй, самый непростой в новейшей истории театральный сезон. Еще долго эхом будут отдаваться последствия многомесячного карантина, труппы вынуждены работать с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности, а зрители сидеть в зале с оглядкой на соседа и спрятав лицо под маской.

Однако именно сейчас, уверена Тереза Дурова, люди особенно нуждаются в положительных эмоциях, которые всегда дарит театр. Рекламная кампания "Встречаемся в театре" изысканно и со вкусом напомнит публике о премьерах грядущего сезона, чтобы захотелось купить билет и прийти в театр.

Прямая речь

Тереза Дурова, художественный руководитель "Театриума на Серпуховке":

- Я подумала, неплохо было бы всем театрам собраться вместе в этот ужасный период. У нас нет отдельных театров. Мы все для московских зрителей - один большой театр. Мы все попали во временную яму с этой пандемией. И нам всем нужно было взяться за руки, чтобы преодолеть этот кризис.

Мы благодарны театрам, которые пошли за нами, не требуя от нас гарантии 100-процентного результата. Но то, что за нами пошли, прибавило огромное количество сил и энергии. Одно дело, когда ты что-то делаешь для себя, для собственного пиара, и совсем другое дело и другое ощущение, когда работаешь сразу для 24 театров. Объем обязательств, чувство долга вырастает во много-много раз. Кому-то может показаться, что мы взвалили на себя тяжелую ношу, но мы ее не ощущали, просто шли вперед, делая свое дело. И уж тем более, мы не ожидали такого отклика от телевизионного и радио сообщества, понимая прекрасно, что мы все находимся в одинаковом положении. Я не могу сказать: помогите театрам, потому что у них такая большая проблема сейчас - коммерческая, денежная. Мы все в одном бульоне варимся. У нас те же проблемы, что у кино, у рестораторов, у туристических фирм. Поэтому мы очень рады и благодарны всем поддержавшим нашу большую театральную акцию "Встречаемся в театре".