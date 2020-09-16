Теперь МХАТ им. Горького ждет зрителей не только на спектакли. Театр запускает новые пространства - и открыт с утра и допоздна. Но это не единственное, чем замечателен новый сезон. Здесь обещают зрителям рекордные 20 премьер.

Перед открытием сезона "РГ" удалось заглянуть в закулисье театра. Роль экскурсовода взял на себя художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков. Лабиринт выводит нас в широкое и гулкое пространство - прямо под зрительный зал. Сидят там наверху любители театра - не подозревая, что под ними особый мир. Здесь сердцевина здания - шесть этажей под нами и столько же над головой.

- Когда-то здесь была кондитерская, ресторан, - рассказывает Бояков. - Потом много лет сюда сгружали весь ненужный хлам. А теперь - здесь будет новая пятнадцатая сцена.

Пространство, скрытое пока от глаз, обещают превратить в одно из самых модных мест столицы - "Клуб.15". Здесь будут лекции, чтения, концерты - вернутся и пирожные: появятся кафе и бар. Главная сейчас задача - "оживить" архитектурный шедевр, созданный когда-то по проекту Владимира Кубасова. В свое время основная сцена считалась одной из самых оснащенных и больших в Москве. Увы, возможности ее использовались в полсилы. Между прочим, нынешним летом здесь меняли кресла, вскрыли пол - и обнаружили вмонтированную уникальную советскую аудиосистему. Сотню динамиков привели в порядок - с их помощью в зале звук становится объемным. Сняли перегородки, которыми зачем-то в последние годы закрывали балкон. Стало светлее, появилась большая веранда с видом на Тверской бульвар. В "Брежневскую ложу" будут водить желающих, как в музей: здесь есть что посмотреть. Бронированные жалюзи, отдельный лифт, даже оружейная комната. Театр откроет книжный магазин - название простое: "МХАТ. Книги". Его изюминка - "авторские полки": 10 изданий по выбору Ренаты Литвиновой или Михаила Шемякина, Евгения Водолазкина или Феклы Толстой. Итого три тысячи изданий на любой читательский вкус и цвет. Ключевое слово нового (123-го!) сезона - открытость. Театру, по словам Боякова, нужно "впустить в себя энергию города". И все же - чем порадует театр собственно зрителей. Что за рекорды с двадцатью премьерами? - Двадцать - это не просто круглая цифра, - объясняет Бояков. - Речь идет о новой репертуарной политике: все ее векторы необходимо обозначить в одном сезоне. Вообще театр нашего формата должен представлять 8-9 премьер в год, но сейчас нужен квантовый скачок.

Театр представит двадцать премьер. Это рекорд

Первая премьера, первый шаг к скачку - в четверг, 17-го сентября - "Красный Моцарт". Спектакль об Исааке Дунаевском (по сценарию Дмитрия Минченка) поставила Рената Сотириади, главные роли исполнят Сергей Шакуров, Ирина Линдт и Елена Терентьева. Постановка для детей "Холодное сердце" продолжит сентябрьскую афишу - новое прочтение этой сказки Вильгельма Гауфа от режиссера Олеси Невмержицкой. В октябре театр представит "Некурортный роман": документальную историю о судьбах семи женщин, которых сыграют Ирина Линдт, Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и другие.

В ноябре - "Нюрнбергский вальс" (режиссер - Грета Шушчевичуте), а в декабре - реконструкция "Вишневого сада" с Анной Большовой в главной роли (режиссер - Валентин Клементьев) и постановка самого Эдуарда Боякова по роману Евгения Водолазкина "Лавр".

Кстати

Чьи имена еще появятся в афише МХАТа:

Виктор Крамер. Режиссер легендарного "Снежного шоу Славы Полунина" поставит на Большой сцене спектакль "Лес" по пьесе Островского. В главных ролях - Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник. Андрей Кончаловский. Режиссер много лет мечтал поставить пьесу Горького "На дне". Премьера его спектакля намечается на февраль. Михаил Шемякин и Максим Фадеев. Этот необычный дуэт художника и музыкального продюсера представит зрителям в апреле мюзикл "Песочный человек" по Гофману. Захар Прилепин и Андрей Рубанов. Писатели вдохновили театр на две премьеры по своим книгам - "Женщины Есенина" и "Хлорофилия" выйдут в мае и следующем октябре. Оба - на Большой сцене.