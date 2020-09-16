Новости

Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки 20:12
Посольство РФ ответило на слова президента Эстонии в адрес России 20:04
Мраморное море может переместиться ближе к Греции 20:04
Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси 19:54
СК Беларуси обвинил Марию Колесникову в попытке подрыва нацбезопасности 19:20
ВОЗ утвердит программу по обеспечению безопасности пациентов на 10 лет 19:20
В США будут продавать мотоциклы "Урал" для пикников 19:12
Москвичка получила 120 часов обязательных работ за фейк во время пандемии 19:04
В Петербурге создадут систему учета суррогатных детей 18:47
Названы самые популярные имена детей в Москве 18:43
Стала известна дата выхода в прокат фильма "Дорогие товарищи!" Кончаловского 18:27
Ученые нашли способ создавать искусственные кровеносные сосуды 18:23
На Дону обнаружили неизвестное захоронение Великой Отечественной войны 18:18
Песков: Лукашенко не просил о поставках нового вооружения 18:16
Песков ответил на вопрос о переносе единого дня голосования 18:13
Коллега Карлоса Гона назвал его великим и готовится сесть в тюрьму 18:13
Мишустин провел телефонные переговоры с коллегами из Беларуси и Казахстана 18:09
Турчак: "Единая Россия" получила две трети мандатов по итогам выборов 18:02
Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА 17:54
Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции 17:50
Зарплаты ректоров пересчитают 17:45
Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси 17:43
Стало известно, когда замкнется Большое кольцо московского метро 17:42
Астрахань отметит 180-летие Чайковского большим музыкальном марафоном 17:26
В воскресенье в столице перекроют движение транспорта 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 19:56
Рубрика: Культура

Балкон для Моцарта

В четверг МХАТ им. Горького открывает сезон
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
Теперь МХАТ им. Горького ждет зрителей не только на спектакли. Театр запускает новые пространства - и открыт с утра и допоздна. Но это не единственное, чем замечателен новый сезон. Здесь обещают зрителям рекордные 20 премьер.
"Некурортный роман" - одна из ближайших премьер МХАТа, в центре - Алиса Гребенщикова. Фото: mxat-teatr.ru "Некурортный роман" - одна из ближайших премьер МХАТа, в центре - Алиса Гребенщикова. Фото: mxat-teatr.ru
"Некурортный роман" - одна из ближайших премьер МХАТа, в центре - Алиса Гребенщикова. Фото: mxat-teatr.ru

Перед открытием сезона "РГ" удалось заглянуть в закулисье театра. Роль экскурсовода взял на себя художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков. Лабиринт выводит нас в широкое и гулкое пространство - прямо под зрительный зал. Сидят там наверху любители театра - не подозревая, что под ними особый мир. Здесь сердцевина здания - шесть этажей под нами и столько же над головой.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Мюзикл "Дамское счастье" откроет сезон в Театре сатиры

- Когда-то здесь была кондитерская, ресторан, - рассказывает Бояков. - Потом много лет сюда сгружали весь ненужный хлам. А теперь - здесь будет новая пятнадцатая сцена.

Пространство, скрытое пока от глаз, обещают превратить в одно из самых модных мест столицы - "Клуб.15". Здесь будут лекции, чтения, концерты - вернутся и пирожные: появятся кафе и бар. Главная сейчас задача - "оживить" архитектурный шедевр, созданный когда-то по проекту Владимира Кубасова. В свое время основная сцена считалась одной из самых оснащенных и больших в Москве. Увы, возможности ее использовались в полсилы. Между прочим, нынешним летом здесь меняли кресла, вскрыли пол - и обнаружили вмонтированную уникальную советскую аудиосистему. Сотню динамиков привели в порядок - с их помощью в зале звук становится объемным. Сняли перегородки, которыми зачем-то в последние годы закрывали балкон. Стало светлее, появилась большая веранда с видом на Тверской бульвар. В "Брежневскую ложу" будут водить желающих, как в музей: здесь есть что посмотреть. Бронированные жалюзи, отдельный лифт, даже оружейная комната. Театр откроет книжный магазин - название простое: "МХАТ. Книги". Его изюминка - "авторские полки": 10 изданий по выбору Ренаты Литвиновой или Михаила Шемякина, Евгения Водолазкина или Феклы Толстой. Итого три тысячи изданий на любой читательский вкус и цвет. Ключевое слово нового (123-го!) сезона - открытость. Театру, по словам Боякова, нужно "впустить в себя энергию города". И все же - чем порадует театр собственно зрителей. Что за рекорды с двадцатью премьерами? - Двадцать - это не просто круглая цифра, - объясняет Бояков. - Речь идет о новой репертуарной политике: все ее векторы необходимо обозначить в одном сезоне. Вообще театр нашего формата должен представлять 8-9 премьер в год, но сейчас нужен квантовый скачок.

Театр представит двадцать премьер. Это рекорд

Первая премьера, первый шаг к скачку - в четверг, 17-го сентября - "Красный Моцарт". Спектакль об Исааке Дунаевском (по сценарию Дмитрия Минченка) поставила Рената Сотириади, главные роли исполнят Сергей Шакуров, Ирина Линдт и Елена Терентьева. Постановка для детей "Холодное сердце" продолжит сентябрьскую афишу - новое прочтение этой сказки Вильгельма Гауфа от режиссера Олеси Невмержицкой. В октябре театр представит "Некурортный роман": документальную историю о судьбах семи женщин, которых сыграют Ирина Линдт, Алика Смехова, Алиса Гребенщикова и другие.

В ноябре - "Нюрнбергский вальс" (режиссер - Грета Шушчевичуте), а в декабре - реконструкция "Вишневого сада" с Анной Большовой в главной роли (режиссер - Валентин Клементьев) и постановка самого Эдуарда Боякова по роману Евгения Водолазкина "Лавр".

Кстати

Чьи имена еще появятся в афише МХАТа:

Виктор Крамер. Режиссер легендарного "Снежного шоу Славы Полунина" поставит на Большой сцене спектакль "Лес" по пьесе Островского. В главных ролях - Надежда Маркина, Андрей Мерзликин, Леонид Ярмольник. Андрей Кончаловский. Режиссер много лет мечтал поставить пьесу Горького "На дне". Премьера его спектакля намечается на февраль. Михаил Шемякин и Максим Фадеев. Этот необычный дуэт художника и музыкального продюсера представит зрителям в апреле мюзикл "Песочный человек" по Гофману. Захар Прилепин и Андрей Рубанов. Писатели вдохновили театр на две премьеры по своим книгам - "Женщины Есенина" и "Хлорофилия" выйдут в мае и следующем октябре. Оба - на Большой сцене.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

Главное сегодня

Правительство упростило въезд в страну для родственников россиян
Памфилова: Большинство сообщений "Голоса" о нарушениях - фейки
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
Силуанов рассказал о двух этапах выдачи кредита Беларуси
Первые маркированные лекарственные препараты появились на прилавках аптек
Что ждет российские сериалы после пандемии
Новый альбом Жанны Агузаровой. Легко, беззаботно, в духе "Браво", но с рэпом