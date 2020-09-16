Делимобиль пустил за руль водителей без стажа

Оператор каршеринга "Делимобиль", имеющий один из самых многочисленных парков арендных машин в Москве, решил пустить за руль водителей со стажем менее года. Но только в случае, если этим водителям уже исполнилось 26 лет.

Как объясняют в пресс-службе каршеринга, именно начинающие водители старше 26 лет ездят очень аккуратно, с минимальным процентом аварийности. Это подтверждается данными страховых компаний, сообщает агентство "Москва". Правда, доступ к аренде для этой категории водителей оператор каршеринга пока открыл только в тестовом режиме. Им, например, доступны только два вида машин - Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.