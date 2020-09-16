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16.09.2020 08:57
Рубрика: Власть

Дворец гимнастики в Лужниках стал победителем премии MIPIM Awards

Текст: Любовь Проценко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", Московский Дворец гимнастики победил в международном конкурсе MIPIM Awards как лучший спортивный и культурный объект.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин: В Москве идет масштабное строительство спортивных объектов

"Поздравляю с международной наградой всех, кто вложил частичку своего таланта, души и приложил все усилия во время проектирования и строительства Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой!, - пишет глава города. - Мы победили в престижном конкурсе недвижимости MIPIM Awards как лучший спортивный и культурный объект!".

Он отметил, что среди финалистов были такие солидные сооружения, как китайский Guardian Art Center и английский Tottenham Hotspur Stadium.

"Но европейское жюри уже второй год подряд отдает свои голоса за московские объекты. В прошлом году в специальной номинации победил парк "Зарядье", а в этом - крупнейший гимнастический центр в мире! Красивый и удобный. Одно из главных его достоинств - многофункциональность. Там можно проводить тренировки, международные соревнования, массовые мероприятия", - продолжил Собянин. И напомнил, что это не первая награда Дворца гимнастики. Ранее он становился лучшим проектом России в номинации "Общественные здания" и брал гран-при конкурса "AlumForum. Алюминий в архитектуре 2019" за лучший реализованный проект с применением алюминия - речь идет о неповторимой крыше здания в виде летящей ленты.

Собянин так же отметил, что в финал MIPIM-2020 вышли еще четыре московских проекта. Среди них благоустройство Москвы-реки - "Лучший проект восстановления" и больница в Коммунарке - "Лучший объект медицины". Признание со стороны мировых экспертов говорит о том, что мы строим по-настоящему современные и опережающие время объекты.

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