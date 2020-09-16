Главный инфекционист Москвы: После прививки от COVID-19 уровень антител гораздо выше, чем у переболевших

Антител у привившихся от коронавируса гораздо больше, чем у переболевших COVID-19. Об этом заявила Светлана Сметанина, главный врач Инфекционной клинической больницы № 1, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы.

- Решение о вакцинации против коронавирусной инфекции мною было принято без особых колебаний - ведь мы, врачи, каждый день сталкиваемся с пациентами, видим, как агрессивно может вести себя этот вирус и какие тяжелые осложнения дает это заболевание, особенно среди групп риска. Вакцинацию я перенесла очень хорошо, повышения температуры не было, был только легкий дискомфорт в области введения, который длился несколько часов. А теперь у меня высокий уровень антител - 1600, в несколько раз выше, чем у переболевших, - отметила она.

- По аналогии с гриппом мы можем судить и о возможных эффектах вакцинации против COVID-19 - формирующийся после прививки иммунный ответ будет защищать человека от болезни и осложнений, и чем шире будет охват вакцинацией - тем массивней станет иммунная прослойка в популяции, что благоприятно скажется не только на привитых, но и на людях, которым вакцинация противопоказана, - добавила Сметанина.

Как пояснила инфекционист, до регистрации вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V" в августе этого года, разработанной специалистами исследовательского центра имени Гамалеи, предшествовала колоссальная работа российских ученых и врачей, которые внесли свой вклад в ее создание и проведение клинических испытаний.

- Противодействие новой коронавирусной инфекции в России, начавшееся в январе 2020 года, сейчас переходит на новый уровень, ведь самая эффективная борьба с воздушно-капельными респираторными вирусными инфекциями возможна только с помощью вакцинации. Сформированный после прививки иммунитет на различных уровнях не дает вирусу запускать каскад патологических реакций, приводящих к развитию болезни. В России накоплен огромный позитивный опыт по созданию вакцин, иммунобиологических лекарственных препаратов - мы применяем их десятилетиями и действительно видим эффективность. Крайне показательной в этом плане является вакцинопрофилактика гриппа - лица, сделавшие прививку, не заболевают, либо болезнь у них протекает в легкой форме", - подчеркивает Светлана Сметанина.