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16.09.2020 10:49
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина подвела итоги летнего сезона на ВДНХ

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что несмотря на пандемию, программа ВДНХ была интересной и насыщенной. Ее полностью адаптировали к новым эпидемиологическим условиям. Традиционные экскурсии, мастер-классы, лекции, кинопоказы, спектакли, концерты, соревнования и тренировки были рассредоточены по территории и имели ограничения по числу посетителей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Отметили на ВДНХ и ряд праздников: День семьи, любви и верности, День российского флага, День российского кино и другие памятные даты. Свою первую годовщину отпраздновал Музей ВДНХ, пять лет - центр океанографии и морской биологии "Москвариум", "Городская ферма" и интерактивный музейный комплекс "Буран", четыре года исполнилось Парку ремесел. День рождения ВДНХ объединил свыше 80 событий для гостей разных возрастов.

- За сезон на разных площадках ВДНХ с учетом всех необходимых мер безопасности прошло больше 5700 культурных, образовательных, досуговых и спортивных программ для посетителей, - подвела итоги Сергунина.

В июле на ВДНХ стартовал танцевальный сезон. Посетители могли научиться самбе, румбе, сальсе, бачате, ча-ча-ча, хип-хопу, дэнсхоллу, а также русским народным танцам. Большой популярностью пользовались спортивные тренировки на свежем воздухе: пилатес, воркаут, бег, скандинавская ходьба, хатха-йога и другие занятия.

В рамках проекта "Музыка на крыше" выступили рок-, брит-поп-, инди- и соул-группы. Известных исполнителей можно было послушать и в Зеленом театре. Среди них - "Моральный кодекс", "Воскресение", Наргиз, Стас Пьеха.

Летом возобновились обзорные экскурсии по территории комплекса. Кроме того, специально к теплому сезону для посетителей подготовили три новых самостоятельных тематических маршрута: "ВДНХ в цветах", "За вдохновением" и "Природный мир ВДНХ". Впервые в истории Главной выставки страны появился путеводитель по фонтанам, в который вошли не только популярные "Дружба народов" и "Каменный цветок", но и менее известные. Для удобства передвижения по ВДНХ запустили экологичный транспорт - бесплатные электробусы, теперь они будут курсировать по Кольцевой дороге круглый год.

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