Названы самые популярные имена детей в Москве

Самыми популярными именами детей в Москве минувшим летом стали Александр и София (Софья). Об этом сообщает официальный портал мэра со ссылкой на пресс-службу городского управления ЗАГС.

Также довольно часто встречаются такие имена мальчиков, как: Михаил, Максим, Артем, Лев, Марк, Дмитрий, Иван, Матвей и Даниил. У девочек после Софьи по популярности далее следуют Мария, Анна, Виктория, Алиса, Полина, Ева, Елизавета, Анастасия и Александра. Встречались этим летом и редкие имена. Например, четыре мальчика стали Гамлетами, три девочки - Музами, две - Ариями. Кроме того, среди новорожденных москвичей оказались Данте, Джульетта, Династия, Август, Марс и Космос.