Под Липецком сошел с рельсов грузовой поезд

Восстановительные поезда со станций Кочетовка и Елец ведут работы на месте схода с рельсов грузового состава в Липецкой области, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Авария произошла в 4.12 на станции Грязи-Орловские. С рельсов сошли восемь вагонов товарного поезда, груженые металлоломом. Пострадавших и угрозы окружающей среде нет.

ЧП вызвало задержки ряда пассажирских поездов, следующих в южном направлении - в частности, Воронеж - Москва, Санкт-Петербург - Кисловодск, Москва - Нальчик, Смоленск - Анапа и других. Для оптимизации трафика организуется движение составов в обход станции Грязи-Орловские.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЮВЖД, по состоянию на 9.00 восстановительные работы на станции продолжаются. Для выяснения причин аварии создана комиссия.