Под Тулой пьяная мать выронила ребенка из коляски на скейтплощадке

В Тульской области следователи начали проверку неадекватного поведения женщины, катавшей ребенка в коляске на скейтплощадке. По результатам проверки действиям матери будет дана юридическая оценка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

ЧП произошло в городе Ефремов накануне, очевидцы сняли случившееся на видео и выложили в соцсетях. На кадрах видно, как женщина с маленьким ребенком в летней коляске пытается прокатить его на скейтплощадке. Коляска опрокидывается, малыш из нее выпадает. И подобное происходит несколько раз. По данным СУ СК, мать была в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок в результате получил телесные повреждения.

Сейчас следователи проверяют информацию о "ненадлежащем исполнении родительских обязанностей", размещенную в интернете, и устанавливают все обстоятельства случившегося.