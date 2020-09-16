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16.09.2020 07:51
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Пользователи цифровой туристической платформы Russpass теперь могут получить консультацию по телефону

Текст: Любовь Проценко

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что операторы горячей линии для туристов общегородского контакт-центра расскажут, как спланировать свой досуг в столице, а для тех, кто собрался путешествие, найти наиболее выгодные билеты на самолет или поезд, подобрать оптимальный тур, выбрать экскурсию по достопримечательностям и многое другое. Она рассказала:

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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- На платформе Russpass агрегируется множество предложений для туристов. Благодаря им можно познакомиться с историей и культурой, архитектурой и красотой природы разных регионов России. Москва, Петербург, Кубань, Алтайский край - выбор действительно большой.

Задать интересующий вопрос можно по номеру телефона: +7 (495) 122-01-11. А на короткий номер 122 принимают звонки абонентов, которые находятся в столице. Операторы отвечают на русском и английском языках, линия работает круглосуточно.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий пояснил:

- Платформу Russpass запустили в тестовом режиме 20 июля, и нам важно, чтобы посетители и партнеры могли с удобством пользоваться новым сайтом. Если они хотят предложить идею по усовершенствованию портала или сообщить о неисправности, операторы помогут оформить заявку в службу техподдержки.

С помощью Russpass можно так же заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах. Туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам, театрам и другим партнерам сервис дает возможность продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.

Фото: РИА Новости
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Пока Russpass поддерживает русский и английский, но в будущем онлайн-сервис будет доступен на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.

Платформа Russpass разработана по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

Общегородской контакт-центр работает с 2011 года. Он принимает от москвичей более трех миллионов обращений в месяц. Почти 90 процентов заявок приходится на популярные у горожан горячие линии: единую справочную службу Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр "Московский транспорт" (+7 (495) 539-54-54), техническую поддержку портала государственных услуг (+7 (495) 539-55-55) и горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 (495) 539-25-25).

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