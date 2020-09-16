"Росагролизинг" поддержит развитие липецкого агротуризма

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ОА "Росагролизинг" Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве, предметом которого является информационное и консультационное взаимодействие сторон в целях решения актуальных задач по модернизации агропромышленного комплекса региона.

Руководитель Липецкой области отметил, что регион планирует укрепить материально-техническую базу агропромышленного комплекса и обновить парк сельхозтехники.

- Мы давно и плодотворно сотрудничаем, каждая третья единица техники в Липецкой области покупается при поддержке Росагролизинга, - прокомментировал Игорь Артамонов. - Сегодня мы поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия и предложили коллегам сделать новый финансовый продукт.

Игорь Артамонов рассказал генеральному директору Росагролизинга о планах по развитию в регионе агротуризма и предложил сотрудничество в этой сфере. Планируется создание зон отдыха на базе старинных усадеб, где, помимо туристической инфраструктуры, будут представлены уникальные продукты, производимые в Липецкой области. Для этого необходимо оборудование для переработки и качественной упаковки продукции.

- Наше предложение нашло отклик. Я думаю, мы сможем создать интересный продукт. У каждой усадьбы должен быть свой бренд, чтобы именно за ним туристы ехали в Липецкую область. Пока этого никто не делал, это сложно. Мы готовы поддерживать схемы по лизингу своими средствами - субсидированием или программами, - сказал Игорь Артамонов.

Генеральный директор АО "Росагролизинг" отметил, что компании интересно это предложение.

- Мы видим очень хороший темп по технической модернизации предприятий Липецкой области, - подчеркнул Павел Косов. - 80 процентов наших клиентов - малые и средние компании. У нас хорошо отработана схема поддержки бизнеса, который не всегда может обратиться за поддержкой в крупные банки. Мы готовы наращивать темпы и инвестировать в новые проекты. В том числе и в развитие агротуризма.