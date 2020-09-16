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16.09.2020 16:40
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после обнаружения младенца на лавочке в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова

Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения новорожденной девочки на лавке в подмосковных Люберец. Об этом сообщает пресс-служба областного главка СК РФ.

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Ранее СМИ сообщили о том, что младенцу, оставленному на лавке в одном из люберецких дворов, на вид примерно месяц. Но результаты проверки уже показали: девочка родилась рано утром в тот же день, как ее вынесли на улицу. Ее 32-летняя мать одна уже воспитывает четверых детей от разных отцов, и пятая дочь не входила в ее планы. Поэтому женщина не вставала на учет по беременности и не вызвала скорую, когда начались роды. А родив и перевязав пуповину, просто вынесла ребенка на лавку.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уже заявила о том, что семья до этого случая считалась благополучной и не попадала в зону внимания органов опеки. Теперь, правда, нерадивую мать могут лишить родительских прав на всех детей. Полиции она объяснила, что оставила дочь на улице из-за тяжелого материального положения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Люберцы

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