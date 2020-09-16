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16.09.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Собянин назвал сроки реализации проекта развития "Большого Сити"

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев
Проект "Большого Сити" будет реализован в ближайшие шесть-семь лет. Такое заявление сделал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, посетив московский международный деловой центр "Москва-Сити". Срок кажется нереальным, учитывая, что речь идет о двух тысячах гектаров, большей частью занятых производственными и коммунальными зонами неработающих предприятий.

Ведь на создание островка небоскребов самого делового центра размером в 50 гектаров ушло почти 30 лет. Но если вспомнить, как стремительно меняется столица в последнее десятилетие, какое ведет масштабное строительство, то можно поверить, что это не просто слова. Собственно, для того и приехал глава города - обсудить со специалистами конкретные вопросы развития этой территории.

Фото: REUTERS/Philippe Wojazer
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"Проект "Большого Сити" - Московского международного делового центра, одного из крупнейших в Европе - можно сказать, состоялся, - сказал он журналистам после рабочего совещания. - На сегодня на этом небольшом участке уже построено около 3 миллионов квадратных метров недвижимости и еще около 1 миллиона квадратов находится в стройке".

Он уверен, что в целом проект, реализованный в ближайшие годы, даст огромный толчок развития экономике города. Даже пятачок созданного здесь "Сити" уже стал главным налогоплательщиком города и значительным налогоплательщиком страны: "Он работает не только на девелоперов или на бизнес, расположенный здесь. Он работает на весь город, на всех горожан. Поэтому такие проекты очень важные и нужные для современного города".

В подтверждение Собянин привел цифры. Более 80 тысяч москвичей в настоящее время работают в "Москва-Сити", приезжают же сюда в день около 140 тысяч человек. В 15 небоскребах многие деловые структуры имеют свою недвижимость или арендуют офисы. Переехали в "Сити" и многие федеральные госструктуры, часть департаментов правительства Москвы. Местом притяжения для сферы услуг стали более 200 ресторанов и кафе, свыше 200 магазинов одежды, электроники, продуктовых и других. Туристов сюда тянет прежде всего возможность взглянуть на Москву с высоты. Например, со смотровой площадки, открытой на 89-м этаже самой высокой пока здесь башни "Федерации". "Даже уши закладывает, пока на лифте поднимешься туда, - делятся они в соцсетях. - Но это стоит того, вся столица открывается как на ладони". Впрочем, занятий экскурсанты в "Сити" могут найти немало: есть там кинотеатр, три музея, пять развлекательных центров для детей и много еще других точек притяжения.

- Я думаю, и это не предел, - говорит мэр. - Конечно, для того, чтобы запустить этот огромный комплекс, надо было решить огромное количество проблем. Прежде всего, по обеспечению транспортными коммуникациями.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Собянин, конечно же, помнит, как в 2010 году, когда он возглавил город, "Москву- Сити" иначе как каменным мешком не называли. Доехать туда можно было единственной Филевской веткой метро, электричкой с Белорусского вокзала или одним маршрутом наземного городского транспорта. Машины на подъезде к деловому центру стояли часами в пробках. Сейчас там создан крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел. "Пришли пять тяжелых линий железнодорожного транспорта: три линии метрополитена, МЦК и МЦД-1, напомнил мэр. - А линия МЦД-4 находится в стройке. Это еще одна из крупнейших транспортных строек, которая соединяет Киевское и Белорусское направления, и даст возможность транзитного движения поездов".

Транспортные развязки соединили "Сити" с Третьим транспортным кольцом и Звенигородским шоссе. Созданы пешеходные переходы, подземные и надземные. "В настоящее время строится платная дорога - северный дублер Кутузовского проспекта. Проектирование закончено, инвесторы приступили к строительству", - рассказал мэр. И продолжил: "Все это позволило взглянуть на развитие гораздо большей территории вокруг "Сити", создать комплексный проект современного развития значительной части Москвы на территории 2 тысячи гектаров. Это даст возможность комплексной реновации не только жилья, но и десятков заброшенных промышленных территорий, которые сегодня находятся в активной фазе развития. Это еще и перспектива для строительства второй очереди "Москва-Сити", благоустройства набережных, прокладки новых коммуникаций, освоения больших заброшенных территорий". Среди ближайших новостроек в "Сити" - ввод еще пяти башен, таких как "One Tower" (444 м), "Империя 2" (81 м), "Sensorium Hall" (53 м) - уникальный концертный зал, два многофункциональных центра высотой 283 и 228 метров. Все они строятся за счет средств частных инвесторов.

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