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16.09.2020 23:24
Рубрика: Культура

Не только пряники

Тульскому кремлю исполняется 500 лет
Текст: Александр Гвардис
Российская газета - Столичный выпуск № 209(8263)
В выставочном зале федеральных архивов столицы 24 сентября откроется историко-документальная выставка "Средневековая Тула". Она приурочена к 500-летию возведения Тульского кремля. Его велел заложить еще Василий III - отец Ивана Грозного. Именно эта каменная крепость закрыла выход к Оке войскам крымского хана, обеспечив безопасность страны с юга.
В Средние века Тула была металлургическим и оружейным центром Руси. Фото: Сергей Куксин/РГ В Средние века Тула была металлургическим и оружейным центром Руси. Фото: Сергей Куксин/РГ
В Средние века Тула была металлургическим и оружейным центром Руси. Фото: Сергей Куксин/РГ

Выставка познакомит с историей старинного русского города - от крепости на южных рубежах России до оружейной столицы страны. В экспозиции собрано более 200 экспонатов. В их числе - подлинные архивные документы, музейные предметы, кинохроника. Представлена и подлинная наказная грамота царя Ивана Грозного, датированная 1554 годом. В ней говорится об отправке людей на строительство оборонительных сооружений. Есть документы о назначении людей на южные пограничные заставы, описания тульских засек, чертежи и планы городов-крепостей.

Фото: Сергей Шмунь
Обновленный Тульский кремль уже посетили четыре миллиона туристов

Второе рождение Тула получила, превратившись в XVII-XVIII веках в общегосударственный металлургический и оружейный центр. С этой страницей города, например, знакомит сохранившийся чертеж Тулы и Тульского уезда 1669 года. Там можно разглядеть "железные заводы" на берегу реки Тулицы. На более поздних картах обозначен созданный по указу Петра Великого Тульский оружейный завод. Отдельное место занимают документы о знаменитых тульских заводчиках - представителях династии Демидовых, Баташевых, Мосоловых, а также о простых мастерах-оружейниках.

Сейчас Тула готовится к 500-летию Тульского кремля - его будут праздновать 26 сентября. К празднику город преобразился, появились новые общественные пространства. Приводят в порядок и территорию самой каменной крепости. Например, воссоздана колокольня Успенского собора, которая была разобрана после пожара в 30-е годы прошлого века. На ней, как и во времена Романовых, - 22 колокола. Готовится к открытию необычное археологическое окно: оно появится к концу месяца на месте раскопок. Артефактов оказалось много, поэтому было решено устроить там музей. Рядом откроется павильон, где можно будет увидеть часть фундамента старого Успенского кафедрального собора, увидеть его 3D-модель и предметы, найденные во время раскопок.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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