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16.09.2020 09:08
Рубрика: Общество

Учеников в предпрофклассах столичных школ стало больше на 20%

Текст: Любовь Проценко

В предпрофессиональных классах на 20% увеличилось число учеников. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Валерий Матыцын/ТАСС
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"Мы видим повышенный интерес детей и родителей к предпрофессиональной подготовке еще со школы. В этом году медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические и ИТ-классы посещают более 45 тысяч юных москвичей - на десять тысяч больше, чем годом ранее", - сказала Ракова.

"Так как растет востребованность этих направлений, увеличивается число образовательных учреждений, участвующих в этом проекте. Например, школ с ИТ-классами в этом учебном году стало больше почти в два раза, сейчас их 67, академические классы открыты в 28 школах, инженерные - в 117, медицинские - в 75, кадетские - в 249 учебных заведениях", - отметила она.

Число учащихся в предпрофессиональных классах возросло: в кадетских классах - на пять тысяч человек, в ИТ-классах - на две тысячи, а в медицинских, инженерных и академических - в целом на 1,8 тысячи.

Проекты предпрофессионального образования работают в столице с 2015 года в партнерстве с ведущими вузами, научными организациями, высокотехнологичными предприятиями и компаниями. Их задачи - сформировать у учеников умения и навыки, которые помогут им стать востребованными специалистами в Москве.

В медицинских классах установлены лаборатории, по примеру тех, которые есть в городских больницах. На практических занятиях ребят учат оказывать первую помощь, проводить биохимические анализы, ухаживать за маломобильными пациентами.

Учащимся инженерных классов преподают компьютерное черчение, геодезию и картографию, промышленную оптику, разработку сверхпроводников, их учат программировать, создавать мобильных роботов.

В академических классах изучают нанотехнологии, радиофизику, электронику и приборостроение, космические технологии, генетику. Все научные исследования выполняются на современном оборудовании. Занятия проводят не только учителя, но ведущие ученые.
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Обучение в ИТ-классах организовано по шести направлениям: "Большие данные", "Робототехника", "Технологии связи", "Моделирование и прототипирование", "Информационная безопасность", "Программирование".

Кадеты проходят предпрофессиональную подготовку по 18 профилям, у каждого из которых своя программа. Например, они могут стать военными переводчиками, логистами или связать свое будущее с сухопутными войсками, военно-космическими силами, ракетными войсками стратегического назначения, военно-морским флотом, МЧС.

Полученные в школе знания ученики предпрофессиональных классов могут продемонстрировать на предпрофессиональном экзамене. Такой экзамен состоит из теоретической и практической частей. Практику ребята сдают в вузах.

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