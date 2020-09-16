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16.09.2020 11:36

В Калуге открылись Циолковские чтения

15 сентября в Калуге открылись 55-е Научные чтения, посвященные памяти К.Э. Циолковского.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Ученые, специалисты, ветераны ракетостроения, летчики-космонавты возложили цветы на могилу великого ученого, в музее истории космонавтики прошла презентация выставки "Пионер отечественной космонавтики", посвященной 120-летию со дня рождения М.К. Тихонравова.

Как рассказала директор Государственного музея истории космонавтики Наталья Абакумова, советский инженер, выдающийся конструктор космической и ракетной техники Михаил Клавдиевич Тихонравов был одним из ближайших сподвижников Сергея Королева, разрабатывал первый советский двухступенчатый ракетный двигатель, участвовал в разработке снарядов для "Катюш".

Фото: Калужская городская Дума
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В ОКБ-1 Сергея Королева Михаил Тихонравов курировал работы по проектированию различных искусственных спутников Земли, пилотируемых кораблей, космических аппаратов для исследования Луны и планет Солнечной системы. За успешные запуски "Спутника-1" и спутника с живым существом на борту, ученый был удостоен звания лауреата Ленинской премии.

Михаил Тихонравов принимал деятельное участие в работах по запуску первого пилотируемого космического корабля, за что ему присвоено звание Героя Социалистического Труда, под его руководством велась разработка тяжелого межпланетного корабля, создаваемого для пилотируемого полета на Марс.

Посетители выставки могли ознакомиться с макетами, фотографиями и чертежами ракет и космических аппаратов, созданных выдающимся конструктором.

"Калуга свято чтит подвиг покорителей космоса: выдающиеся конструкторы ракетной техники и космонавты стали Почетными гражданами нашего города, - подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. - Калуга по праву гордится своим успешным участием в освоении космоса и реализации космических программ! В нашем городе завершается возведение второй очереди музея истории космонавтики, после чего он станет крупнейшим подобным музеем в Европе. Желаю всем участникам научных чтений плодотворной работы, творческого вдохновения, новых успехов и достижений!".

В рамках симпозиума участники чтений обсудили возможности создания российских малых космических аппаратов и их использования для решения социально-экономических задач.

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