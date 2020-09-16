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16.09.2020 22:28
Рубрика: Экономика

Стены греет пирог

В столице до конца года капитально отремонтируют две тысячи жилых домов
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 209(8263)
Обычно к осени работы по капремонту многоквартирных домов в Москве заканчиваются. Но не в этом году. Ремонт останавливался в карантин, и сейчас рабочие стараются нагнать время.
Рабочие изо всех сил наверстывают время, потерянное в период карантина. Фото: Александр Корольков/РГ Рабочие изо всех сил наверстывают время, потерянное в период карантина. Фото: Александр Корольков/РГ
Рабочие изо всех сил наверстывают время, потерянное в период карантина. Фото: Александр Корольков/РГ

Как рассказали "РГ" в Фонде капремонта города, менять лифты, электрику, а также ремонтировать подъезды и скатные металлические кровли можно в любое время года. Сезонно обновляются лишь фасады и мягкие плоские кровли, для ремонта которых лучшее время с мая до сентября. До 1 сентября должны быть заменены и все инженерные системы. "Поэтому стояки в квартирах, которые мы не успели заменить летом, будут заменены в 2021 году, - говорит начальник управделами Фонда капремонта Москвы Полина Рогова.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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До конца года подрядчики проведут комплексные ремонты почти в 2 тысячах домов. Обновят более тысячи кровель и фасадов, в тысяче домов заменят систему электроснабжения, поставят около 2 тысяч новых лифтов. Работы идут во всех округах, в том числе и в центре города. В этом году здесь отремонтируют более трех сотен зданий. Одним из объектов стал рабочий Буденовский поселок 1927 года постройки, предназначавшийся для офицерского состава Красной армии. В нем 18 домов, расположенных на Большой Почтовой улице в Бауманском районе. Дома, построенные в стиле конструктивизма, за 95-летнюю историю сохранили оригинальную планировку. Но кирпичные стены пошли трещинами, осыпалась штукатурка, а в некоторых квартирах и потолок, временами лопались трубы. Впрочем, на предложение переселиться по реновации жители большинства домов ответили отказом.

"Это и понятно, центр города, дома хотя и старые, но красивые. Чтобы в них было комфортно жить, нужно все поменять внутри, - рассказал "РГ" директор подрядной организации Игорь Петроченко, ремонтирующий два дома в Буденовском поселке. - В ноябре мы по графику заменили электрику, в начале года отремонтировали входные группы, кровлю и сейчас ремонтируем фасад.

Рабочие счищают старую штукатурку до кирпича на фасаде домов, после чего набивают на стены оцинкованную сетку, а затем снова кладут штукатурку. По словам Петроченко, такой "пирог" на стенах сделает их более теплыми и поможет дольше сохраниться в хорошем состоянии. Как поделился с "РГ" главный редактор "Московского наследия" Филипп Смирнов, поселку решено вернуть первоначальный красный цвет стен.

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