В Москве построят первый завод промышленной автоматики

На территории технополиса "Москва" началось строительство первого в России и Восточной Европе завода по выпуску высокоскоростных промышленных роботов. Закончить стройку планируется уже к концу года.

Новое производство запустит один из резидентов технополиса - компания Bitrobotics. "Мы разрабатываем и производим высокоскоростных промышленных роботов, которые способны перемещать, укладывать и упаковывать товары, а также решать другие нестандартные задачи, - объясняет "РГ" гендиректор компании Святослав Стесин. - Например, двухосевые манипуляторы могут перемещать грузы весом до 40 кг с конвейера на конвейер. А дельта-роботы способны делать это со скоростью 1 метр в секунду. Подобного производства промроботов на данный момент в Восточной Европе нет, поэтому мы рассчитываем осваивать не только российский, но и европейский рынок".

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров говорит, что ценность нового завода заключается в том, что там сосредоточат полный цикл производства, включая механическую обработку, сборку и испытания. "В Печатниках предприятие займет около 2 тысяч кв. м. Годовая мощность составит около ста роботизированных систем, которые могут быть разработаны под различные виды задач на производствах продуктов питания, бытовой химии, косметики и технических изделий", - отмечает Прохоров.

Подобного производства промроботов на данный момент нет ни в России, ни в Восточной Европе

Стесин добавляет, что площадь производства на новом заводе вырастет примерно в 10 раз, а объем инвестиций составит 180 млн рублей. Запустят завод всего за несколько месяцев благодаря тому, что будет использована уже готовая инженерная инфраструктура технополиса. Статус резидента дает производителю роботов и другие преференции, объясняет гендиректор технополиса Геннадий Дегтев. "Это льготная ставка на имущество и транспорт, сниженный налог на прибыль и беспошлинный импорт, не говоря уже о близости к основным складам комплектующих", - говорит он.