В Москве темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составил 0,26%

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 750 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,26%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Среди вновь выявленных случаев 37,3% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, 14,9% - от 66 до 79 лет, еще 7,9% - старше 80 лет. Дети составляют 9,6%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже взяты под медицинское наблюдение.