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16.09.2020 21:52
Рубрика: Власть

В Подмосковье открыли хирургический корпус на базе госпиталя "Лапино"

Текст: Ирина Рыбникова

Новый хирургический комплекс, который будет специализироваться на лечении и профилактике онкологических заболеваний, открыли на базе госпиталя "Лапино", что находится в городском округе Одинцово. На открытии присутствовали зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ГК "Мать и Дитя" Марк Курцер.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"В новой клинике 120 стационарных и 11 реанимационных коек, есть поликлиника на 550 посещений в смену, возможности хирургии позволяют проводить до 12 тысяч операций в год. А самое главное, что клиника на 70% будет работать в системе обязательного медицинского страхования", - отметила Татьяна Голикова.

"В Подмосковье 200 частных клиник, и число пациентов, проходящих там лечение по программе ОМС, постоянно растет. В этом году, например, уже 2 тысячи наших жителей воспользовались услугами "Лапино". В следующем году их будет в 3-4 раза больше", - подчеркнул Андрей Воробьев.

Открытие комплекса значительно расширит отделения хирургии и химиотерапии госпиталя "Лапино". Здесь будут созданы новый центр лучевой диагностики, диализный центр, отделение стоматологии с челюстно-лицевой хирургией, современная микробиологическая лаборатория, обновлены кабинеты гибкой эндоскопии.

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