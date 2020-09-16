Восемь столичных парков подготовили экскурсионную программу

Осенние прогулки с гидом предлагают восемь столичных парков. Большинство экскурсий пройдут бесплатно, но требуется предварительная регистрация и наличие масок. Гостям и жителям города предлагают посетить Аллею влюбленных и пройтись по "Лианозовскому Арбату", научится говорить языком веера. Об этом сообщает Мосгорпарк.

По данным ведомства, экскурсии рассчитаны на тех, кто любит историю и природу, а возраст значения не имеет.

Прогулки подготовили ландшафтный парк "Митино", Парк Горького и "Сокольники", музеи-усадьбы "Кусково" и "Люблино", Лианозовский и Измайловский парки, а также усадьба Воронцово. Так, в Измайловском парке гостям предложат узнать про зверинец и царскую усадьбу, которые здесь ранее были, а также про флору, фауну и пасеку. Экскурсии пройдут 18,19, 25 и 26 сентября в 15:00. встреча с экскурсоводом возле памятника Ленину. В "Сокольниках" гостям расскажут про разбойничью шайку и местность Грабиловку. Экскурсии начнутся 18 сентября в 18:00 и 26 сентября в 12:00. Сбор возле главного входа в парк. Прогуляться по "Лианозовскому Арбату" гостям предлагают 27 сентября и 25 октября, начало в 11:00. Сбор у фонтана в центре парка. В "Усадьбе Воронцово" гостям расскажут об уникальной оранжерее, где ранее выращивали ананасы и об искусстве владения веером. Экскурсии пройдут 27 сентября и 29 ноября в 13:00. Начало экскурсии у входа в парк. В парках Митино, а также усадьбах Люблино и Кусково экскурсии платные, в первом расскажут о природе, во втором и третьем об особенностях парковой архитектуры.

В Парке Горького 19 сентября в 11:00 расскажут об истории парка и его достопримечательностях. А 23 сентября в 14:00 экскурсовод поведет по Воробьевым горам. Участники экскурсии узнают тайны Андреевского моста и монастыря, посмотрят на столицу глазами Наполеона. О мифах и легендах Нескучного сада участникам расскажут 30 сентября. Экскурсия начнется у входа в парк со стороны Ленинского проспекта, 20 к.4 в 14:00.