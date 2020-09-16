Приступить к аварийно-восстановительным работам во втором подъезде многоэтажки на улице Батова в Ярославле, в котором в результате августовского взрыва газа оказались разрушены 12 квартир, поручил губернатор области.

Пока жильцы приходят в дом только за вещами, въезжать обратно в свои квартиры большинство опасается. Фото: Ирина Штольба

Правда, городские власти к этому моменту уже начали заселять в доме самый "крепкий" третий подъезд. Второго сентября в присутствии эксперта и газовиков жители подъезда сходили в свои квартиры, и часть из них, по информации мэрии, приняла решение о возвращении домой.

По словам генерального директора проектной организации "Ярославгражданпроект" Александра Васильева, после обследования конструктивных элементов дома, а также анализа сотрудниками МЧС устойчивости здания с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна-Стрела-П" был сделан вывод, что третий подъезд к проживанию пригоден. Глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова тогда же сообщила, что вернуться в свой дом пожелали жильцы семи квартир. Позднее собкору "РГ" в мэрии уточнили, что ночевали в многоэтажке только три семьи. В двух городских гостиницах остаются 197 человек, в том числе 44 ребенка.

Несмотря на согласие нескольких человек на возвращение в свои квартиры, большинство их соседей, судя по записям в соцсетях, отнеслись к идее о заселении в дом до его ремонта или продолжительного и тщательного обследования крайне негативно и ехать назад отказались. Тем более, что официального заключения о состоянии многоэтажки им никто, с их слов, не показал. Люди откровенно не поняли, как они будут жить, если по соседству начнутся серьезные ремонтные работы, не без основания опасаясь, что они могут отразиться на устойчивости всей конструкции здания. Не говоря уже о банальном комфорте: иногда к нервным расстройствам приводит обычный ремонт в квартире за стенкой, а тут предстоит восстанавливать несколько этажей.

В двух городских гостиницах остаются 197 человек, в том числе 44 ребенка

Однако напрямую с журналистом почти никто из эвакуированных разговаривать не пожелал. Люди приходят к дому за вещами, заходят в квартиры в сопровождении полицейских, круглосуточно охраняющих здание, а также спасателей городского центра гражданской защиты. Те и другие, кстати, подчас работают и грузчиками, помогая выносить вещи... Но разговаривать, даже на условиях анонимности, почти никто из жильцов не согласился. Стандартные ответы: "Без комментариев", "У меня жена (вариант - муж) этим занимается", "Ничего не знаем"... Хотя подтверждают, что въезжать в дом не хотят.

- Нам ничего не говорят, все новости узнаем из СМИ, - возмущена молодая пара. - В каком состоянии весь наш дом, почему его не расселяют - ничего не знаем.

Пожилая женщина ждет у первого подъезда племянника, который поднялся в квартиру за теплыми вещами для семьи - в шортах и маечках уже не походишь.

- Они только в декабре прошлого года эту трешку купили, у племянника двое детей, и вот так попались, - сокрушается женщина. - Сейчас у нас живут, спят на полу, больше негде. В гостиницу не поехали, потому что и работа, и детсад со школой - все неподалеку от их дома, мы тоже там рядом, а от гостиницы далеко и неудобно добираться. Что дальше будет, не представляю.

Сейчас пострадавший дом со всех сторон огорожен. Образовавшийся от взрыва провал высотой в три этажа по-прежнему пугает повисшими "крыльями" натяжного потолка, искореженными балконами и окнами. Но речь о сносе и полном расселении дома, как это было после взрыва газа на 6-й Железнодорожной, 11, в Ярославле 16 февраля 2016 года (тогда погибли семь человек, двадцать квартир были полностью или частично разрушены), в этом случае не идет.

Кроме поручения начать аварийно-восстановительные работы губернатор Дмитрий Миронов потребовал выселить из дома жителей третьего подъезда, обеспечив их "комфортными и безопасными условиями проживания".

- Поручил после завершения работ организовать повторное обследование дома. Принимать решение о пригодности здания для проживания будем только на основании этого заключения. Также подготовим все документы для выделения средств на приобретение 12 квартир, - сообщил глава региона.

Сколько времени люди будут жить в гостиницах (что бюджету обходится явно недешево), власти пока не говорят. Между тем жильцы уже активно обсуждают появившуюся новость о том, что их оттуда в конце сентября "попросят" - в маневренный жилфонд, где можно застрять всерьез и надолго. Правда, в мэрии информацию о таком намерении пока не подтвердили.

- Люди должны получить на каждый свой вопрос конкретный ответ, они должны знать дорожную карту работ: что будет с домом, какие действия будут предприниматься, - напомнил подчиненным губернатор.

Информированность - то, чего точно не хватает жильцам пострадавшего от взрыва дома. Да и всем остальным тоже.

Справка "РГ"

Взрыв бытового газа на четвертом этаже панельного десятиэтажного дома 5, корпус 2, по улице Батова в Ярославле произошел в начале восьмого часа вечера 21 августа. В результате во втором подъезде обрушились межэтажные перекрытия с шестого по второй этаж, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, четыре жильца дома пострадали, трое из них были госпитализированы. 12 квартир оказались разрушены либо сильно повреждены. Следственные органы СК РФ, возбудившие после ЧП уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека), свои выводы о причинах произошедшего пока не озвучили.